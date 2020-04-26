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Demet Özdemir ile Serenay Sarıkaya arasındaki tesadüfler zinciri

Demet Özdemir’in Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, geçmişte yaşanan aşklar arasında kurulan bağ, magazin basınında şok etkisi yarattı.

26 Nisan 2020 Pazar 23:03
Demet Özdemir ile Serenay Sarıkaya arasındaki tesadüfler zinciri

Dizi setlerinden tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüştüğü iddia edilen Kerem Bürsin ve Demet Özdemir aşkı hakkında ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Ama Demet Özdemir’in adı kısa bir süre önce adı Yaman Taciroğlu ile anılmışken, üzerine de Kerem Bürsin dedikoduları dolaşmaya başlamışken ortaya çıkan detay kafaları karıştırdı.  

Demet Özdemir ile Serenay Sarıkaya arasındaki tesadüfler zinciri


Kerem Bürsin yaklaşık bir yıl öncesine kadar Serenay Sarıkaya ile ile birlikteydi.  Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin’den önce de Yaman Taciroğlu ile aşk yaşadı. Bi iki isim sırasıyla Demet Özdemir’in de aşk defterine girince, magazin gündemini karıştırdı.  Aynı ajansta çalışan Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya arasındaki hü ilginç tesadüfün sonunun nereye varacağı merak konusu.  

Demet Özdemir ile Serenay Sarıkaya arasındaki tesadüfler zinciri

Anahtar Kelimeler:
Demet özdemirSerenay SarıkayaKerem BürsinYaman Taciroğlu
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