Demet Özdemir İmaj mı değiştirdi? Takipçileri şaşkınlık içinde!

İnstagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşkınlığa uğratan Demet Özdemir, olayın gerçek yüzünü daha sonra açıkaldı. Güzel oyuncu, paylaştığı fotoğrafta sarı saçlarıyla çok etkileyici görünüyordu. Oysa ki işin rengi değişikti.

Bir kamera filtresi sayesinde saçları sarı gibi görünen bir fotoğraf paylaşan Demet Özdemir'in imaj değiştirmediğini, aslında bunun sadece bir filtre olduğunu anlayanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Demet Özdemir'in sarışın halini beğenenlerin sayısı da epey fazla oldu. Bu paylaşım, 'acaba güzel oyuncu saç rengini değiştirmek için haırlık mı yapıyor? sorusunu akıllara getirdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 21:24