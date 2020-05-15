Demet Özdemir İmaj mı değiştirdi? Takipçileri şaşkınlık içinde!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, İnstagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi şaşkınlığa uğrattı. Demet Özdemir'in fotoğrafını görenler neye uğradıklarını şaşırdılar.

Demet Özdemir İmaj mı değiştirdi? Takipçileri şaşkınlık içinde!
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İnstagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşkınlığa uğratan Demet Özdemir, olayın gerçek yüzünü daha sonra açıkaldı. Güzel oyuncu, paylaştığı fotoğrafta sarı saçlarıyla çok etkileyici görünüyordu.  Oysa ki işin rengi değişikti.  

Demet Özdemir İmaj mı değiştirdi? tTakipçileri şaşkınlık içinde!

Bir kamera filtresi sayesinde saçları sarı gibi görünen bir fotoğraf paylaşan Demet Özdemir'in imaj değiştirmediğini, aslında bunun sadece bir filtre olduğunu anlayanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Demet Özdemir'in sarışın halini beğenenlerin sayısı da epey fazla oldu.  Bu paylaşım,  'acaba güzel oyuncu saç rengini değiştirmek için haırlık mı yapıyor? sorusunu akıllara getirdi. 

Demet Özdemir İmaj mı değiştirdi? tTakipçileri şaşkınlık içinde!

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 21:24

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