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Demet Özdemir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Özdemir'in son paylaşımını hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

21 Aralık 2019 Cumartesi 13:48
Demet Özdemir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Erkenci Kuş dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Demet Özdemir,  yeni bir dizi projesi ile ekranlara geri dönmek için gün sayıyor. TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Doğduğun Ev Kaderin' isimli dizide İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaşan Demet ÖZdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Demet Özdemir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı ile ilgili görsel sonucu

Sosyal medyada 8.6 milyon takipçisi bulunan 27 yaşındaki Demet Özdemir, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Özdemir, son olarak yaptığı siyah-beyaz fotoğraf paylaşımıyla takipçilerinden beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı. 

Demet Özdemir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı ile ilgili görsel sonucu

Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Çok güzelsin"

"Instagram alev aldı"

"Bomba gibi kız"

"Düştüm"

"Kalbimi delip geçtin"

"Ekrana kilitlendim"

Son Güncelleme: 21.12.2019 13:48
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