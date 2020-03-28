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Demet Sağıroğlu koronavirüse mi yakalndı? sanatçıdan korkutan açıklama!

Doksanların yıldızı 53 yaşındaki Demet Sağıroğlu, yaptığı paylaşımda dünya çapında etkili olan koronavirüs salgınının belirtilerini gösterdiğini duyurdu.

28 Mart 2020 Cumartesi 10:54
Demet Sağıroğlu koronavirüse mi yakalndı? sanatçıdan korkutan açıklama!

New York'ta yaşayan sevilen  şarkıcı, ülkede durumun  kötü olduğunu belirtirken,  "Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Test yaptırmadım ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim" ifadelerini kullandı.

Demet Sağıroğlu koronavirüse mi yakalndı? sanatçıdan korkutan açıklama!

Arnavut Kaldırımı adlı şarkıyla tanıdığımız Sağıroğlu, İnstagramdan  yaptığı paylaşımda "Gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları cevapsız ve merakta bırakmamak için yazıyorum bu yazıyı. Maalesef tam bu zaman da telefon bazı applicationları, her şeyi siler oldu whatsapp dahil. Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum." notuyla takipçilerine seslendi. 

Demet Sağıroğlu koronavirüse mi yakalndı? sanatçıdan korkutan açıklama!

Son Güncelleme: 28.03.2020 11:00
Anahtar Kelimeler:
CoronaKoronavirüsEvdekalDemet SağıroğluPandem
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