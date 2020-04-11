Demet Sağıroğlu’ndan iyi haber; Koronavirüsü yendi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Amerika’da 500 Bin’den fazla insana bulaşan koronavirürs, Demet Sağıroğlu’na da bulaştım Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Demet Sağıroğlu, son yaptığı paylaşımda tedavinin olumlu sonuçlandığını ve hastalığı atlattığını belirtti.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda; “Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum” ifadelerini kullanarak iyileştiğini belirtti.