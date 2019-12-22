Demet Şener ve Cenk Küpeli'den aşk dolu kareler

42 yaşındaki eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra kalbini kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli'ye kaptırdı. Çift aşklarını nikah masasına taşıyarak Haziran ayında dünyaevine girdi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çift, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Nişantaşı'nda ünlü bir AVM'de el ele görüntülenen çift yürüyen merdivenlerden çıkarken aşka geldi ve öpüşürken objektiflere yakalandı.