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Demet Şener ve Cenk Küpeli'den aşk dolu kareler

Geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli bir AVM'de görüntülendi.

22 Aralık 2019 Pazar 13:42
Demet Şener ve Cenk Küpeli'den aşk dolu kareler

42 yaşındaki eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra kalbini kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli'ye kaptırdı. Çift aşklarını nikah masasına taşıyarak Haziran ayında dünyaevine girdi. 

Demet Şener ve Cenk Küpeli düğün ile ilgili görsel sonucu

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çift, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Nişantaşı'nda ünlü bir AVM'de el ele görüntülenen çift yürüyen merdivenlerden çıkarken aşka geldi ve öpüşürken objektiflere yakalandı.

Demet Şener ve Cenk Küpeli avm ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
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