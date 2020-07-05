Demi Rose cesur paylaşımlarına kırmız mayolu pozunu ekledi! Instagram sallandı

25 yaşındaki ünlü ingiliz model Demi Rose sosyal medyayı aktif kullanan modeller arasında üst sıralarda bulunuyor.

Sosyal medyada 14 milyon takipçisi bulunan Rose yaptığı paylaşım ve storyler ile milyonlarca beğeni ve yorum almaya devam ediyor.

Ünlü model bir ara aşk yaşadığı dünyaca tanınan rapçi ‘Tyga’ gündeme oturan güzel model şimdilerde büyük beden giysilerin mankenliğini üstleniyor.

Instagramda sonra yaptığı kırmızı mayolu paylaşımı ile takipçilerinin beğeni ve yorumlarının toplamayı başardı.

İşte ünlü modelin cesur paylaşımlarından bazıları