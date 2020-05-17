Demi Rose'dan takipçilerine sürpriz! Sütyensiz fotoğrafını paylaştı

1995 doğumlu fenomen ve model Demi Rose, özellikle instagram ve diğer sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı cesur paylaşımlar ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmmeye devam ediyor.

Demi Rose'dan takipçilerine sürpriz! Sütyensiz fotoğrafını paylaştı
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 Kylie Jenner”in eski sevgilisi Tyga ile birlikte olması sayesinde Amerika ve İngiltere’de uzun süredir gündemi meşgul eden  Demi Rose, yaptığı son paylaşımla yine gündeme oturdu.  Evde sıkılan Rose sık sık cesur pozlarını hayranlarının beğenisine sunuyor.  Rose geçtiğimiz günlerde "İzole yaşamaktan bunaldım. Keşke süper kahraman olsaydım ve koronavirüse bir tekme atabilseydim. Evin içinde olmaktan sıkıldım, ev de zaten artık benden sıkıldı” demişti.

Demi Rose'dan takipçilerine sürpriz! Sütyensiz fotoğrafını paylaştı


Demi rose, yine yaptı yapacağını ve 14 milyon takipçisi olan İnstagram hesabında sütyensiz fotoğrafını paylaştı. Rose bu paylaşımına "karantina" notunu ekledi. İşte o paylaşım:

Demi Rose'dan takipçilerine sürpriz! Sütyensiz fotoğrafını paylaştı

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 14:03

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