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Deniz Akkaya'dan özel hayat itirafı; Cinsel hayatım yok, kaslarıma sarılıyorum

Ünlü manken Deniz Akkaya, özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken yine çok konuşulacak sözler söyledi. Akkaya cinsel hayatının olmadığını belirtti ve geceleri kaslarına sarılarak uyuduğunu itiraf etti.

01 Şubat 2020 Cumartesi 14:49
Deniz Akkaya'dan özel hayat itirafı; Cinsel hayatım yok, kaslarıma sarılıyorum

Ünlü Manken Deniz Akkaya, magazin gündeminde yine çok fazla konuşulmaya devam ediyor. Daha önce 'şişman bir erkekle beraber olmam' diyerek tartışma yaratan ve büyük tepki, toplamıştı. Spora olan merakını sürekli gözler önüne serek güzel manken geçmiş muhasebesi yaptığında hayatına giren erkeklerin hepsinin çirkin olduğunu da dile getirmişti.

Deniz Akkaya'dan özel hayat itirafı; Cinsel hayatım yok, kaslarıma sarılıyorum

Deniz Akkaya, son olarak özel hayatı ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunarak cinsel hayatı olmadığından bahsett. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamada Akkaya, "Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum" diye konuştu.

Deniz Akkaya'dan özel hayat itirafı; Cinsel hayatım yok, kaslarıma sarılıyorum

Deniz Akkaya açıklamasında, hayatının bazı yerlerinde değişiklik olmadığında insanın kendisini spora verdiğini söyleyerek, "Pazar günleri spor salonunu ilk ben açıyorum, beş ayrı hocam var. Crossfit, fitness, yoga, boks, direk dansı yapıyorum... Bütün enerjimi atıyorum. Bir de şunu söylemek lazım: Kaslı bir vücuda sahip olmak için önünüzde üç engel var. Şeker, alkol ve erkek arkadaş... Benim bedenimle en mutlu olduğum zamanlar hep yalnız olduğum zamanlar.yatağa Deniz Akkaya’yla giriyorum. Bu çok değerli bir şey, herkesle paylaşamam. Böyle bakınca da hayat çok eğlenceli. Birilerini elinin tersiyle itip eve gitmenin egosu çok yüksek. Ve anlık hazdan daha keyifli." ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya'dan özel hayat itirafı; Cinsel hayatım yok, kaslarıma sarılıyorum

Akkaya, kendisine yöneltilen 'Çirkinlerle arkadaşlık etmem' açıklaması ile ilgili yöneltilen bir soruya da, "Çirkinlik kavramı göreceli. Mesela geçenlerde röportaj yaptığın Okan Bayülgen de kendine 'Çirkinim' falan der ama Türkiye’deki en karizmatik adamlardan biri. Kişinin özgüveni varsa kimse ona, ne 'çirkin' diyebilir, ne de başka bir şey. Benim hayatıma giren erkeklerin hepsi çirkindi!. Kendimde de çözmem gereken bir şey şu: Benim güzellik anlayışım başarıyla odaklı. Her şeyini sıfırdan var etmiş insanlara hep gönlüm kaydı. Benim için güzel adam dediğin şey sıfırdan bir şey yaratmış olmalı." diye yanıt verdi.

Deniz Akkaya'dan özel hayat itirafı; Cinsel hayatım yok, kaslarıma sarılıyorum

Anahtar Kelimeler:
Deniz AkkayaSporCinsel Hayat
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