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Deniz Akkaya'dan özel hayatı ile ilgili açıklamalar

Ünlü manken Deniz Akkaya, “Şişman bir erkekle beraber olmam” sözleri tartışma yaratmıştı. Spor merakı ile gündemde olan Akkaya, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2020 Cumartesi 14:34
Deniz Akkaya'dan özel hayatı ile ilgili açıklamalar

42 yaşındaki manken Deniz Akkaya, yaptığı çarpıcı açıklamlarla gündeme bomba gibi düşüyor. Akkaya, spor ve sağlıkla yaşam sayesinde düzgün fiziği ile büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda “Şişman bir erkekle beraber olmam” şeklindeki açıklamasının ardında durdu ve şunları söyledi:

''Ayrıldığım erkek arkadaşımla ilgili yanımdaki kişiyle konuşurken çekilmiş bir videoydu. Bu, benim karşı cinsle ilişki münasebetinde şahsi seçimim. Ben şişman bir erkekle beraber olmam. Ben bedenime bu kadar saygı gösterirken, kilolu bir erkekle birlikte olma ihtimalim yok. Son erkek arkadaşımın obezite geçmişi vardı. Ya o beni sağlıksız bir yaşama çekecekti ya ben onu sağlıklı bir yaşama... İkimiz de beceremedik ve ayrıldık. Ama bu normal arkadaşlarım için geçerli değil. Onları kapının önünde kantara çıkarıp eve almıyorum!''

deniz akkaya

-Bu kadar sporun cinselliğe etkisi ne oluyor? 

Hiç cinsel hayatım yok! Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum.

deniz akkaya

-İki yıldır hiç mi cinsellik yaşamadınız? 

Geçen gün Cem Yılmaz çok güzel bir şey söyledi; 'Eve erken gidiyorum, yatağa Cem Yılmaz’la giriyorum'. Ben de yatağa Deniz Akkaya’yla giriyorum. Bu çok değerli bir şey, herkesle paylaşamam. Böyle bakınca da hayat çok eğlenceli. Birilerini elinin tersiyle itip eve gitmenin egosu çok yüksek. Ve anlık hazdan daha keyifli.

deniz akkaya

-Libidonuzda sorun yok yani... 

Tam tersi. Hayatın başka yerlerinde tık olmayınca kendini spora veriyorsun işte. Pazar günleri spor salonunu ilk ben açıyorum, beş ayrı hocam var. Crossfit, fitness, yoga, boks, direk dansı yapıyorum... Bütün enerjimi atıyorum. Bir de şunu söylemek lazım: Kaslı bir vücuda sahip olmak için önünüzde üç engel var. Şeker, alkol ve erkek arkadaş... Benim bedenimle en mutlu olduğum zamanlar hep yalnız olduğum zamanlar.

deniz akkaya

-Çirkinlerle arkadaşlık etmem' diye bir açıklamanız da oldu. 

Çirkinlik kavramı göreceli. Mesela geçenlerde röportaj yaptığın Okan Bayülgen de kendine 'Çirkinim' falan der ama Türkiye’deki en karizmatik adamlardan biri. Kişinin özgüveni varsa kimse ona, ne 'çirkin' diyebilir, ne de başka bir şey.

deniz akkaya

-Aslında hayatınıza giren erkekler zaten pek yakışıklı sayılmazlar. 

Hepsi çirkindi! Evet ya (gülüyor). Kendimde de çözmem gereken bir şey şu: Benim güzellik anlayışım başarıyla odaklı. Her şeyini sıfırdan var etmiş insanlara hep gönlüm kaydı. Benim için güzel adam dediğin şey sıfırdan bir şey yaratmış olmalı.

deniz akkaya

-Bu kas merakı 40’ından sonra mı başlıyor? Sizde ne zaman başladı bu merak? 

Bazılarında başlasa da yüzde 0.5’i bu işi devam ettirebiliyor. Ben istikrarlı devam edenlerdenim diyebilirim. Belli bir yaşa kadar spor olsun diye spor yaptım. Sonra modellik yaptığım için. Şimdiyse hayatımdaki duruşumu ve akıl sağlığımı koruyabilmek için. Çerkesim, genetik kodum zaten iyi. Bunu bir üst seviyeye taşıdım, makine gibiyim. Dört senedir hastalanmadım. Bir de sanırım Allah sporu bana hayata karşı dayanabilme gücü olarak verdi.

deniz akkaya

-Neye karşı dayanabilme gücü? 

Ünle birlikte kendini kafese tıkılmış gibi hissediyorsun. Hele benim kadar özgürlüğüne düşkünsen, ünü taşımak zor. İnsanlar birbirlerinin kötülüklerini görmek istiyor. Mesela alkolü tamamen bıraktım ama dışarıya çıkıyorum; bir kadeh bir şey içsen, 'Acaba düşecek mi?' diye bakıyorlar. İçmesen, 'Başka bir şey mi kullanıyor?' diyorlar. Yanında erkek yoksa 'Lezbiyen mi?' diye sorguluyorlar. Beş erkek görseler 'Beşiyle ne yapıyor?' diye soruyorlar. Benimle bir akşam dışarıya çıksan ne demek istediğimi anlarsın.

deniz akkaya

-Bekâr anne olduğunuza hiç pişman oldunuz mu? Kızınızın babası maddi destek veriyor mu? 

Bekâr anne olmayı desteklemiyorum. Çünkü herkes benim kudretim ve mizacımda değil. Şükür babası (Efe Önbilgin) burada değil ve bana karışmadı. Hiç maddi destek vermiyor. Yakında bizden nafaka isteyebilir!

deniz akkaya

-Kızınızla sosyal medyaya fotoğraf koyduğunuz için de sizi eleştirdi. 

O fotoğraflar aslında önceden de vardı. Hiçbir şey dememişti. Annemin vefatını kullanarak yıllar sonra eve girebildi, 'Ben yeniden aile olmak istiyorum' dedi. Şamanların ayinlerinde kullandığı bir çay içmiş ve en büyük korkusuyla yüzleşmiş.

deniz akkaya

-Neymiş korkusu? 

Benmişim. Çocuğun önünde gereksiz şovlar, numaralar. 'Sen hiç değişmemişsin' dedim. O günden sonra 'Deniz, Instagram’da Ayşe’nin fotoğraflarını kullanmasın' demeye başladı. Benim anneliğimi nasıl sorgulatır?

Anahtar Kelimeler:
MankenDeniz Akkayaözel AçıklamalarSpor
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