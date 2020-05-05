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Deniz Akkaya: Elin adamıyla kızımı aynı eve sokmam!

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan eski model Deniz Akkaya, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akkaya, kızının bu konudaki söz hakkının öneminden bahsetti.

05 Mayıs 2020 Salı 20:32
Deniz Akkaya: Elin adamıyla kızımı aynı eve sokmam!

Aşk hayatı ve evlilik kararı ile ilgili 11 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin'in  fikirlerine çok önem verrdiği anlaşılan Akkaya, Aslı Şafak'ın hayatında aşka yer verip vermediğini sorması üzerine  "keşke" cevabını verdi. Ayşe Önbilgin, Deniz Akkaya'nın işadamı Efe Önbilgin ile evliliklerinden dünyaya gelen tek kızı. 

Deniz Akkaya; Elin adamıyla kızımı aynı eve sokmam!

Deniz Akkaya, Aslı Şafak'ın aşk hayatı ile ilgili sorusuna,  "Kim olursa olsun o elin adamı olacak ve benim ergen bir kızım var. Elin adamını kızımla aynı eve sokmam. Zaten aşk yaşayacağım kişi babacılık oynayamaz. O bir abi olacak. Kızımla ben çok farklıyız, Ayşe cevabını surat hareketiyle verdi'' diyerek kızından onay almadan bu işe girişmeyeceğini ifade etti.  

Deniz Akkaya; Elin adamıyla kızımı aynı eve sokmam!

Son Güncelleme: 05.05.2020 20:35
Anahtar Kelimeler:
Deniz AkkayaKızıAslı şafakAyşe
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