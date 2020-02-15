Deniz Akkaya Haber Global'de magazin programı sunacak

Güzelliği ile dikkat çeken ve bir zamanların ünlü mankeni olan Deniz Akkaya yepyeni bir programla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Cumartesi ve Pazar günleri Haber Global adlı magazin programında yorumcu olarak yer alacak olan Deniz Akkaya’ya programda magazin gazetecisi olan Gökhan Kimsesizcan da eşlik edecek.

Deniz Akkaya Magazin Programı Sunacak

Haber Global’da ekranlara gelecek olan ‘’Magazin Panorama’’ adlı yepyeni programın sunucuları Deniz Akkaya ve Gökhan Kimsesizcan oldu. Magazin dünyasında neler olduğunu ve öne çıkan magazin haberlerini yorumlayacak olan ikili şimdiden büyük ilgi gördü.

Deniz Akkaya ve Gökhan Kimsesizcan’ın sunduğu Magazin Panaroma programı Cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonları sabah saat 10.00’da Haber Global’da seyirci ile buluşacak.