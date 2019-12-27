Deniz Akkaya yatak pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya uygulamaları arasından en çok tercih edilenlerden biri olan İnstagram üzerinde 750.000 doalylarında takipçisi bulunan Deniz Akkaya düzenli olarak paylaşımlarda bulunuyor.

Son olarak ünlü model Deniz Akkaya’nın kişisel İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım magazin dünyasına bomba gibi düştü. Cesur bir poz vererek yatakta fotoğraf çekilen Deniz Akkaya’nın bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Hayatının büyük bir bölümünü spor yaparak geçiren güzel model yaptığı iddialı paylaşımın açıklama kısmında şu ifadelere yer verdi;

“Aslan yattığı yerden belli olur”

Deniz Akkaya’nın bu paylaşımı çok kısa bir süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım…