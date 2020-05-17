Deniz Seki Beyaz Show'da kendisinin 20 yıl önceki halini görünce...

Seki'nin 20 yıl öncesine ait görüntüleri, o zamanlar gencecik bir kız olan ve son 20 yılda başından çok şey geçen Deniz Seki'yi ve hayranlarını geçmişe götürdü. Bu nostaljik görüntüler, karantina günlerini evinde geçiren Deniz Seki'yi de etkilemiş olacak ki, yayınlanan kolaj programdaki görüntülerinin ardından bir paylaşım yapma gereği duydu.

DenizSeki, Beyaz Show'dan paylaştığı görüntiler eşliğinde bir paylaşım yaparak ''Dün gece ve bu gece Beyaz Show’da yayınlanan benle ilgili kısımlar için çok fazla mesaj, çok güzel yorumlar aldım. Bu gece benim de izleme fırsatım oldu ve videoya çektim. Siz sevenlerime söz veriyorum eski Deniz’i tekrar göreceksiniz. Eskiye o kadar çok özlem duyuyorum ki çok güzel bir Best of albümüyle de taçlandıracağız inşallah.'' notumu ekledi.





Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 13:42