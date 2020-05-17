Deniz Seki Beyaz Show'da kendisinin 20 yıl önceki halini görünce...

Karantina sürecinde kolaj bölümleri yayınlana Beyaz Show'da iki gündür 1999 yılına ait bölümler yayınlanıyor. Eski bölümlerinden kesitler yayınlanan Beyaz Show'un, özellikle ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin yer aldığı bölümleri dikaatlerden kaçmadı.

Deniz Seki Beyaz Show'da kendisinin 20 yıl önceki halini görünce...
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Seki'nin 20 yıl öncesine ait görüntüleri, o zamanlar gencecik bir kız olan ve son 20 yılda başından çok şey geçen Deniz Seki'yi ve hayranlarını   geçmişe götürdü.  Bu nostaljik görüntüler, karantina günlerini evinde geçiren Deniz Seki'yi de etkilemiş olacak ki, yayınlanan kolaj programdaki görüntülerinin ardından bir paylaşım yapma gereği duydu.  

Deniz Seki Beyaz Show'da kendisinin 20 yıl önceki halini görünce...

DenizSeki, Beyaz Show'dan paylaştığı görüntiler eşliğinde bir paylaşım yaparak ''Dün gece ve bu gece Beyaz Show’da yayınlanan benle ilgili kısımlar için çok fazla mesaj, çok güzel yorumlar aldım. Bu gece benim de izleme fırsatım oldu ve videoya çektim. Siz sevenlerime söz veriyorum eski Deniz’i tekrar göreceksiniz. Eskiye o kadar çok özlem duyuyorum ki çok güzel bir Best of albümüyle de taçlandıracağız inşallah.'' notumu ekledi.  

Deniz Seki Beyaz Show'da kendisinin 20 yıl önceki halini görünce...
 

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 13:42

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