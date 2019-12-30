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Deniz Seki'nin zor anları! Sahnede dengesini kaybederek yere düştü

Şarkıcı Deniz Seki, sahne aldığı bir otelde şarkı söylerken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Seki, düştüğü yerden görevlilerin yardımıyla kaldırıldı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:01
Deniz Seki'nin zor anları! Sahnede dengesini kaybederek yere düştü

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, cumartesi günü Hilton Otel'de sahneye çıktı. Burada gelen konuklara şarkılarını seslendirirken birden kendini yerde buldu.

Sahneye fon olarak yapılan aydınlatmalara doğru yürüyen Seki, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyerek bir anda yere düştü. Deniz Seki'nin yanına hemen görevliler yetişti. Görevlilerin yardımıyla düştüğü yerden kalkan şarkıcıya sağlık görevlileri de müdahale etti. 

Yapılan kontrollerin ardından Seki'nin durumunun iyi olduğu belirlendi ve ünlü şarkıcı konserine kaldığı yerden devam etti.

Konserini tamamladıktan sonra yaşadığı talihsiz kaza ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Seki; "Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama 'nazar çıktı' diyelim..." dedi.
 

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Deniz SekiSahneKonserSağlık Durumu
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