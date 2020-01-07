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Deren Talu ve Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ve Sabancı ailesinin veliahtlarından biri olan Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor? İkilinin aşk yaşadığına dair daha önce de iddialar ortaya çıkmıştı. Deren Talu ve Kerim Sabancı birlikte görüntülendi.

07 Ocak 2020 Salı 12:29
Deren Talu ve Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?

Deren Talu ve Kerim Sabancı Aşk Mı Yaşıyor?

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu hakkında iddialar ortaya atıldı. Deren Talu ve Sabancı ailesinin veliahtlarından biri olan Kerim Sabancı arasında aşk iddiaları sosyal medyayı salladı.

Deren Talu ve Kerim Sabancı ikilisinin aşk yaşadığı konusu daha önce de gündeme gelmişti ancak net bir açıklama yapılmamıştı. Çifti bu kez magazin muhabirleri yakaladı. Etiler’de yer alan bir gece kulübünde görüntülenen ikili birlikte eğleniyordu.

Muhabirlerle karşılaşan Deren Talu ve Kerim Sabancı çifti, muhabirlerin sorularına cevap vermeden hızlı bir şekilde mekandan uzaklaştı. Daha önce aşk yaşadıkları iddia edilen ancak birlikte görüntülenmeyen ikilinin bu görüntülerinden sonra aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

Son Güncelleme: 07.01.2020 12:29
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