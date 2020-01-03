Deren Talu ve Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor? Mekan çıkışı kameralardan kaçtılar!

Ünlü oyuncu Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile Kerim Sabancı kameralara yakalandı. Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’nun adı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile anılmış ve annesi bu iddialara büyük tepki göstermişti. Deren Talu ve Kerim Sabanın ilk kez kameralara yılbaşı akşamı yakalandı. Yeni yıla beraber giren çift mekan çıkışında görüntülendi. Çift araçlarına binerek mekandan hızlıca ayrıldı. Ünlü çift muhabirlerden kaçmak için yoğun çaba gösterdi.

Deren Talu kimdir?

1996 yılında ABD’de dünyaya gelen Deren Talu eski sunucu ve Türkiye güzeli Defne Samyeli’nin büyük kızıdır. Babası ünlü mimar Eren Talu’dur. Deren Talu 23 yaşında ve güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanmıştır. Daha öncede adı birçok kişiyle anılan Deren Talu bu iddiaları reddetmiş ancak yılbaşı gecesi Kerim Sabancı ile görüntülenmişti.

Kerim Sabancı

Kerim Sabancı 1996 yılında doğmuştur. Güney Kalifonia Üniversitesi’nde eğitim görmektedir. Densa Holding yönetim kurulu olan Kerim Sabancı aynı zamanda iş adamıdır. Son günlerde adı Deren Talu ile anılmaktadır.