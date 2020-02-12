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Deren Talu ve Kerim Sabancı ilişkisinde sorunlar bitmiyor

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, bir süredir aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilişkisinde sorun yaşıyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:11
Deren Talu ve Kerim Sabancı ilişkisinde sorunlar bitmiyor

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, 2 aydır Arzu-Ömer Sabancı'nın oğulları Kerim Sabancı ile aşk yaşıyordu. Genç çift ilk kez yeni yılın ilk gününü arkadaş grubuyla Etiler'de objektiflere takılmıştı.

deren talu

Geçtiğimiz haftalarda ilişkiyi yürütemedikleri gerekçesiyle tartışan çift, ayrılma kararı almıştı.

deren kerim

Genç çiftin bu ayrılağa daha fazla dayanamadı ve aradaki buzları eriterek barıştığı iddia eildi. Çiftin ayrılma nedeni ise Deren Talu'nun sevgilisi Kerim Sabancı'yı New York'ta bir şirkette çalışması nedeniyle çok az görebilmesiydi. Bu durum aralarında krize neden oldu ve çift ayrılma kararı aldı.

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AşkDefne SamyeliAyrılıkDeren TaluKerim SabancıUzak Mesafe
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