Deren Talu ve Kerim Sabancı ilişkisinde sorunlar bitmiyor

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, 2 aydır Arzu-Ömer Sabancı'nın oğulları Kerim Sabancı ile aşk yaşıyordu. Genç çift ilk kez yeni yılın ilk gününü arkadaş grubuyla Etiler'de objektiflere takılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ilişkiyi yürütemedikleri gerekçesiyle tartışan çift, ayrılma kararı almıştı.

Genç çiftin bu ayrılağa daha fazla dayanamadı ve aradaki buzları eriterek barıştığı iddia eildi. Çiftin ayrılma nedeni ise Deren Talu'nun sevgilisi Kerim Sabancı'yı New York'ta bir şirkette çalışması nedeniyle çok az görebilmesiydi. Bu durum aralarında krize neden oldu ve çift ayrılma kararı aldı.