Derya Uluğ Merve Özbey'in düğünündeki iddialı dekolteli elbisesi ile olay oldu!

Son dönemin en başarılı şarkıcıların biri olan Derya Uluğ sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yürek hoplattı. Güzel popçu son olarak Göremedim Bi De Sen Bak adlı şarkıyla listelerde başı çekmişti.

Derya Uluğ yakın arkadaşı şarkıcı Merve Özbey’in düğününe katıldı. Düğünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Uluğ dikkatleri üzerine çekti. Derya Uluğ açık mavi renkli ve derin dekolteli elbise giydi. İddialı kıyafetiyle dikkatleri çeken güzel şarkıcı bu anları takipçileriyle paylaştı.

Derya Uluğ kimdir?

21 Şubat 1986 yılında İzmir’de doğan güzel şarkıcı küçük yaştan itibaren müzikle iç içe bir hayat geçirmiş. Derya Uluğ henüz 8 yaşında bir radyonun düzenlediği ses yarışmasında birinci olmuştur. Yarışmadaki birinciliği ardından İzmir’de çocuk korosuna katılan güzel şarkıcı üniversiteyi Muğla Üniversitesi Müzik Öğretmenliği okumuştur. Buradan mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Uluğ, ilerleyen yıllarda Ebru Gündeş’in vokali olmuştur. Güzel şarkıcı Okyanus adlı şarkısıyla müzik kariyerinde yeni bir başlangıç yaparak sahnelerdeki yerini almıştır.