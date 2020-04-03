Didem Soydan'dan cesur kıyafetiyle yeni yaş pozu!

İnstagram ve Twitter hesaplarını aktif olarak kullanan ünlülerin başında gelen manken Didem Soydan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kendisini evinde karantinaya aldı. Karamtina günlerine denk gelen doğum günü de kutlamayı ihmal etmeyen güzel model birbiri,nden cesur pozlar vererek bu pozları takipçileriyle paylaştı.

Cesur kıyafetleri ile sürekli adından söz ettirmeyi başarak Didem Soydan, Instagram hesabından evinin banyosunda çektiği bir fotoğrafını paylaştı. İç çamaşırına benzeyen bir büstiyer tercih eden Soydan'ın göğüs uçlarının görünmesi ise herkesi şaşırtırken Soydan cesur bu pozun altına "Bu benim doğum günüm" notunu yazdı.

Daha sonra, geçtiğimiz günlerde mini elbiseli bir pozunu tekrar paylaşan Soydan, paylaşımına "36 hoş geldin kardeşim" notunu yazdı ve bu pozu takipçileri tarafından tam not alarak beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel modelin doğum gününü Simge Sağın, Tülin şahin, Saadet Işıl Aksoy, Ahu Yağtu, Gazapizm ve Gaye Su Akyol gibi isimler de kutladı.