İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89541
ALTIN
348.299
DOLAR
6.7126
STERLİN
8.2442
EURO
7.2537

Didem Soydan'dan cesur kıyafetiyle yeni yaş pozu!

Manken Didem Soydan, karantina günlerine denk gelen yeni yaşını evinde verdiği birbirinden cesur pozlarla kutladı. 36 yaşına giren Soydan'ın paylaşımında yaptığı yorum da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biriydi.

03 Nisan 2020 Cuma 13:39
Didem Soydan'dan cesur kıyafetiyle yeni yaş pozu!

İnstagram ve Twitter hesaplarını aktif olarak kullanan ünlülerin başında gelen manken Didem Soydan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kendisini evinde karantinaya aldı. Karamtina günlerine denk gelen doğum günü de kutlamayı ihmal etmeyen güzel model birbiri,nden cesur pozlar vererek bu pozları takipçileriyle paylaştı.

Didem Soydan'dan cesur kıyafetiyle yeni yaş pozu!

Cesur kıyafetleri ile sürekli adından söz ettirmeyi başarak Didem Soydan, Instagram hesabından evinin banyosunda çektiği bir fotoğrafını paylaştı. İç çamaşırına benzeyen bir büstiyer tercih eden Soydan'ın göğüs uçlarının görünmesi ise herkesi şaşırtırken Soydan cesur bu pozun altına "Bu benim doğum günüm" notunu yazdı.

Didem Soydan'dan cesur kıyafetiyle yeni yaş pozu!

Daha sonra, geçtiğimiz günlerde mini elbiseli bir pozunu tekrar paylaşan Soydan, paylaşımına "36 hoş geldin kardeşim" notunu yazdı ve bu pozu takipçileri tarafından tam not alarak beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel modelin doğum gününü Simge Sağın, Tülin şahin, Saadet Işıl Aksoy, Ahu Yağtu, Gazapizm ve Gaye Su Akyol gibi isimler de kutladı.

Didem Soydan'dan cesur kıyafetiyle yeni yaş pozu!

Anahtar Kelimeler:
Doğum GünüDidem Soydan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nusret'ten Mehmet Öz'e beyin yakan seks sorusu!
Nusret'ten Mehmet Öz'e beyin yakan seks sorusu!
Korona O’nu da aldı; Emmy ödüllü ünlu müzisyen Adam Schlesinger hayatını kaybetti!
Korona O’nu da aldı; Emmy ödüllü ünlu müzisyen Adam Schlesinger hayatını kaybetti!
İrem Derici aldı eline kamerayı; “Bıktım...”
İrem Derici aldı eline kamerayı; “Bıktım...”
Cüneyt Özdemir, konuk aldığı Şeyma Subaşı'nı Ibiza cevabıyla şaşırttı
Cüneyt Özdemir, konuk aldığı Şeyma Subaşı'nı Ibiza cevabıyla şaşırttı
Böylesi her eve lazım; işte Kerem Bürsin hamaratlığı!!
Böylesi her eve lazım; işte Kerem Bürsin hamaratlığı!!
Can Yaman-Yaman Taciroğlu rekabeti; Demet Özdemir hangi tarafta?
Can Yaman-Yaman Taciroğlu rekabeti; Demet Özdemir hangi tarafta?

Popüler Haberler

Babil dizisi 3 Nisan var mı yok mu? Babil yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı
Kamu personelinin kurumlar arası geçici görevlendirilmesi nasıl yapılıyor?
Bugün TV’de neler var? 3 Nisan 2020 Cuma TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
E-devlet miras sorgulama işlemi nasıl yapılır? Edevlet miras sorgulama işlem adımları
Emlakçı komisyonu ne kadardır? 2020 emlakçı komisyon oranları
Hangi bankada açık hesaplarım var? 2020 E-devlet ile banka hesapları sorgulama
Saçlar ve sakallar neden beyazlar? Beyaz telleri koparmak zararlı mı?
Fındık fiyatları ne kadar? 3 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Emeklilere faizsiz veya düşük faizle kredi veren 5 banka
WhatsApp fotoğraf indirilemedi tekrar deneyin. Sorun devam ederse wi-fi' a bağlanmayı deneyin hatası
EBA TV nasıl izlenir? Kanalların TÜRKSAT uydu frekansları ve internet canlı izleme adresi
Corona vürüs Türkiye'ye nasıl geldi? Hangi yolla ülkemize giriş yaptı?
Turkcell #Evdehayatvar sabret şarkısını kim söylüyor?
Kredi borçları nasıl ertelenir? Kredi ve kredi kartı borcu erteleme maliyeti ve faizleri ne kadar?
Survivor 2020 4.hafta 10 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Sağlık Bakanlığı İllere göre vaka sayıları İl il tablo halinde 2 Nisan Perşembe
Filyasyon ne demektir? Tıpta dilinde Filyasyon'un tanımı nedir?
Kaymakamlık yardım başvuru sorgulaması nasıl yapılır?
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilecek? Diyanet İşleri açıkladı
Fakirlik muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? Fakirlik maaşı internet başvurusu işlemleri
Sosyal yardımlaşma yardım başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.