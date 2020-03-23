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Didem Soydan, en büyük hobisinin seks olduğunu söyledi sosyal medya yıkıldı

Didem Soydan, kendisine yöneltilen en büyük hobisi ile ilgili bir soruya "Cinsel ilişkiye girmek" diye yanıt vermesiyle sosyal medya adeta yıkıldı.

23 Mart 2020 Pazartesi 15:30
Didem Soydan, en büyük hobisinin seks olduğunu söyledi sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve arada yaptığı idkapsamında eve kapanan ve dialı paylaşımlarla gündemem gelen Didem Soydan yine çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. 

Didem Soydan

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapanan ve yakın arkadaşı Umut Eker ile videolar çeken Didem Soydan, Eker'in kendisine yöneltttiği soruya verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Didem Soydan

Ev arkadaşı Umut Eker ile çektiği videoda Eker'in "En büyük hobin ve fobin nedir?" sorusuna Didem Soydan, "Cinsel ilişkiye girmek ve girememek" diyerek cevap vermesinin hemen ardından Soydan'ın bu cevabı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. çoğu takipçisinin tepkisini toplayan Soydan, bu cevabıyla gündem olunca ise yanlış anladınız diye açıklama yaptı.

Didem Soydan

Ünlü manken Didem Soydan, gelen tekilere karşılık olarak bir paylaşım yaptı ve paylaşımında "Hem gerizekalı olmayın hem evde olun" diye konuştu.

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TwitterDidem SoydanEn Büyük Hobi
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