Didem Soydan file çoraplarıyla sosyal medyayı salladı!



Paylaşımlarıyla sürekli adından söz ettirmeyi başaran güzel model Didem Soydan, yaptığı son paylaşımla yine olay oldu. Bir derginin çekimleri için kamera karşısına geçen güzel model, birbirinden cesur pozlar verdi. Soydan, dergi için çekilen fotoğraflardan bir kısmını sosyal medya hgesabından paylşatı. Soydanı'ın bu paylaşımı hayranlarını mest etti.

Didem Soydan ayrıca estetik iddialarına da "Bir tane estetiğim var. Bana ikinci bir işlem yapmış herhangi biri çıksın yaptım desin ve kanıtlasın o saniyeden sonra istediğin isimle çağır beni o kadar açık kartlarım" şeklinde yanıt verdi. Soydan, bir takipçisinin "burun, çene, dudak" ısrarına ise "Ben yalan atmadığıma göre sen atıyorsun kardeşim basit mantık. Estetik asla gizli kalmayan bir sektör! Ben rahatım yalan yok, sevgiler" şeklinde yanıt verdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 18:26