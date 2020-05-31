Didem Soydan file çoraplarıyla sosyal medyayı salladı!

Başarılı model Didem Soydan bir derginin çekimleri için kamera karşısına geçti. Soydan, dergi için verdiğini söylediği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü modelin file çoraplı seksi pozları sosyal medyayı salladı.

Didem Soydan file çoraplarıyla sosyal medyayı salladı!
    Abone Ol:


Paylaşımlarıyla sürekli adından söz ettirmeyi başaran güzel model Didem Soydan, yaptığı son paylaşımla yine olay oldu. Bir derginin çekimleri için kamera karşısına geçen güzel model, birbirinden cesur pozlar verdi. Soydan, dergi için çekilen fotoğraflardan bir kısmını sosyal medya hgesabından paylşatı.  Soydanı'ın bu paylaşımı hayranlarını mest etti.  

Didem Soydan file çoraplarıyla sosyal medyayı salladı!
Didem Soydan ayrıca estetik iddialarına da "Bir tane estetiğim var. Bana ikinci bir işlem yapmış herhangi biri çıksın yaptım desin ve kanıtlasın o saniyeden sonra istediğin isimle çağır beni o kadar açık kartlarım" şeklinde yanıt verdi.  Soydan,  bir takipçisinin "burun, çene, dudak" ısrarına ise "Ben yalan atmadığıma göre sen atıyorsun kardeşim basit mantık. Estetik asla gizli kalmayan bir sektör! Ben rahatım yalan yok, sevgiler" şeklinde yanıt verdi.  
 

Didem Soydan file çoraplarıyla sosyal medyayı salladı!

Didem Soydan file çoraplarıyla sosyal medyayı salladı!

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 18:26

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Tatil izin belgesi nedir? Tatil izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Hepsiburada üzerinden ürün satışı nasıl yapılır, dükkan nasıl açılır?
Hangi mesleklerin erken emeklilikten yararlanacak? SGK’dan erken emeklilik müjdesi geldi!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Kuruluş Osman 20. bölümüyle nefes kesti. Osman Bey tuzağa düştü.
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama