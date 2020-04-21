Didem Soydan iç öamaşırlı yatak paylaşımı ile instagramı salladı

Didem Soydan, Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri almaya devam ediyor. Coronavirüs salgın sürecinde yatakta iç çamaşırlı pozuyla gündeme gelen Soydan, evde kendini karantinaya almış ve seksiliğiyle gözleri doldurmayı başarmıştır.
Cesur paylaşımlarına büyük bir hızla devam eden Soydan, köpeğiyle birlikte yatak odasında bir paylaşım yaptı. Soydan’ın seksi paylaşımı takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Didem Soydan kimdir?
1 Nisan 2014’te İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show’da podyuma çıktı ve Calzedonia Summer Show’da podyuma çıkan ilk Türk manken olmuştur.
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