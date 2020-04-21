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Didem Soydan iç öamaşırlı yatak paylaşımı ile instagramı salladı

Ünlü model Didem Soydan, iç çamaşırlı yatak paylaşımı ile Instagramı salladı. Soydan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

21 Nisan 2020 Salı 21:42
Didem Soydan iç öamaşırlı yatak paylaşımı ile instagramı salladı

Didem Soydan, Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri almaya devam ediyor. Coronavirüs salgın sürecinde yatakta iç çamaşırlı pozuyla gündeme gelen Soydan, evde kendini karantinaya almış ve seksiliğiyle gözleri doldurmayı başarmıştır.

Cesur paylaşımlarına büyük bir hızla devam eden Soydan, köpeğiyle birlikte yatak odasında bir paylaşım yaptı. Soydan’ın seksi paylaşımı takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Didem Soydan kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Didem Soydan’ın anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babasıysa Anavutluk’tan göç eden bir ailenin çocuğudur. Üniversite yılları boyunca Diesel adlodacıda çalışan Soydan, modellik teklifi geldikten sonra La Russie defilesinde yer almıştır. Modellik kariyerinde şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Soydan, İstanbul’daki moda haftası çerçevesindeki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en fazla tercih ettiği modeller arasında yer almıştır. Soydan, modellik işine girmeden önce işinde Dİesel mağazasında sonradan modacı olmuş ve Umut Eker ile birlikte çalışmıştı.

1 Nisan 2014’te İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show’da podyuma çıktı ve Calzedonia Summer Show’da podyuma çıkan ilk Türk manken olmuştur.

 

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Son Güncelleme: 21.04.2020 21:42
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