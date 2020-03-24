Didem Soydan'ın haddini aşan takipçisine 1740 TL para cezası

Köy okullarına yardım için düzenlene bir kampanyaya destek mesajı atan Dinem Soydan'a, 20 yaşındaki takipçisi E.B. "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" şeklinde yanıt vermişti.

Yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü manken, hakareti affetmeyip savcılığa başvurdu. E.B. 'bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdım ve hemen sildim. Özür dilerim' dese de, Soydan davasından vazgeçmeyince İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada suçunu kabul eden E.B.'ye 1740 TL adli para cezsası verildi.

