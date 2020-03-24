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Didem Soydan'ın haddini aşan takipçisine 1740 TL para cezası

Didem Soydan, köy okullarına destek için yaptığı bir paylaşıma hakaret içerikli yorum yapan 20 yaşındaki takipçisini affetmeyip hakaret davası açmıştı. Dava sonuçlandı, karar belli oldu.

24 Mart 2020 Salı 23:24
Didem Soydan'ın haddini aşan takipçisine 1740 TL para cezası

Köy okullarına yardım için düzenlene  bir kampanyaya destek  mesajı atan  Dinem Soydan'a, 20 yaşındaki takipçisi E.B. "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" şeklinde yanıt vermişti. 

Didem Soydan'ın haddini aşan takipçisine 1740 TL para cezası

Yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden  düşmeyen ünlü manken, hakareti affetmeyip savcılığa başvurdu.   E.B. 'bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdım ve hemen sildim. Özür dilerim' dese de, Soydan  davasından vazgeçmeyince İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada suçunu kabul eden E.B.'ye 1740 TL adli para cezsası verildi.  
Didem Soydan'ın haddini aşan takipçisine 1740 TL para cezası

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HakaretDidem SoydanPara Cezası1740 Tl
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