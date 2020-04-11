Didem Soydan'ın 'sokağa çıkma yasağı' tepkisi Twitter'da gündem oldu

virüs salgını nedeniyle, Türkiye'nin 32 ilinde, hafta sonu 48 saat geçerli önlem amaçlı sokağa çıkmayasağı ilan edildi. Yasağın, son 2 saat kala ilan edilmesi yüzünden uygulanmasındaki aksaklıklar, insanların o saatte panik yapmasına sebep olurken, ünlü model'da bunu eleştiren bir Tweet attı.



didem Soydan'ın “Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz?” ifadelerini kullandığı paylaşımı kısa sürede TT listesine girdi.