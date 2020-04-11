İstanbul 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Didem Soydan'ın 'sokağa çıkma yasağı' tepkisi Twitter'da gündem oldu

Ünlü manken Didem Soydan, hafta sonu 31 büyük şehir ve Zonguldak'ta ilane edilen sokağa çıkma yasağının uygulamasını eleştiren bir tweet attı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:22
Didem Soydan'ın 'sokağa çıkma yasağı' tepkisi Twitter'da gündem oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle, Türkiye'nin 32 ilinde, hafta sonu 48 saat geçerli  önlem amaçlı sokağa çıkmayasağı ilan edildi. Yasağın, son 2 saat kala ilan edilmesi yüzünden  uygulanmasındaki aksaklıklar, insanların  o saatte panik yapmasına sebep olurken, ünlü model Didem Soydan'da bunu eleştiren bir Tweet attı.  

Didem Soydan'ın 'sokağa çıkma yasağı' tepkisi Twitter'da gündem oldu
didem Soydan'ın “Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz?” ifadelerini kullandığı paylaşımı kısa sürede TT listesine girdi.  

Son Güncelleme: 11.04.2020 19:23
Anahtar Kelimeler:
TwitterDidem SoydanKORONASokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında bikiniyle poz verdi; Yirmiliklere taş çıkartacak fiziğiyle büyüledi!
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında bikiniyle poz verdi; Yirmiliklere taş çıkartacak fiziğiyle büyüledi!
Ozan Güven gazetecilere sert çıktı; 'Bana ne Cem Yılmaz'dan'
Ozan Güven gazetecilere sert çıktı; 'Bana ne Cem Yılmaz'dan'
Bella Hadid yine hayranlarını mest etti!
Bella Hadid yine hayranlarını mest etti!
The Beatles üyesi McCartney'in 'Hey Jude' şarkısının el yazısına servet ödendi!
The Beatles üyesi McCartney'in 'Hey Jude' şarkısının el yazısına servet ödendi!
Duygu Özaslan'ın çıldırtan beyanı: ''Sunny side up'ın Türkçesi neydi?''
Duygu Özaslan'ın çıldırtan beyanı: ''Sunny side up'ın Türkçesi neydi?''
Erol Köse yine ağzını bozdu! Didem Soydan'a çok ağır hakaretler; ''pornocu, fetişist, teşhirci''
Erol Köse yine ağzını bozdu! Didem Soydan'a çok ağır hakaretler; ''pornocu, fetişist, teşhirci''

Popüler Haberler

Engelli maaşları hangi durumlarda, neden kesilir?
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi
Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Market alışverişini internetten yaparken nelere dikkat etmeli?
Korona virüs teşhisli biri evde nelere dikkat etmeli? Corona virüslü kişiye evde nasıl bakılmalı?
Kuzey Yıldızı neden yayınlanmadı yok? 11 Nisan Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı?
2020 de neler oldu? 2020 yılı felaketleri neler? 2020 yılında yaşayan felaketler sillesi
Yurt Dışında Çalışmak için Azerbaycan İş İlanları! 2020 Yurt Dışı İş İlanları
Propolis nedir? Bal ve arı ürünlerini nasıl doğru kullanırız?
Ferhat Göçer doktorluğa geri mi dönüyor?
isim şehir oyunu nasıl oynanır? İsim şehir oyunu kuralları
Af yasası meclisten geçti mi? Ceza ve infaz indirimi var mı? 2020 Af ve ceza indirimi ne zaman yürürlüğe girecek?
Survivor 44.Bölüm fragmanı 12 Nisan Pazar 2020
Beyaz TV' Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'da neden yok, neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.