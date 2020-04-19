Didem Soydan'ın yatak odasından yaptığı son paylaşım 'pes' dedirtti!  

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Didem Soydan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla popülerliğini korumaya devam ediyor. yaptığı son paylaşımla yine gündeme oturmaya aday olan ünlü model, hayranlarına yürek hoplattı.

Cesur paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden ünlü model, yüne yaptı yapacağını. Yatak odasında uzanmış haldeyken köpeği ile burun buruna gelen Soydan, bu pozu sosyal medyada paylaşınca takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. . İşte Didem Soydan'ın beğeni yağmuruna tutulan o pozu:



