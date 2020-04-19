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Didem Soydan'ın yatak odasından yaptığı son paylaşım 'pes' dedirtti!

Karantinaya girdiğinden ber yaptığı her paylaşımla haber olmayı başaran Didem Soydan, yine olay yaratmayı başardı!

19 Nisan 2020 Pazar 23:14
Didem Soydan'ın yatak odasından yaptığı son paylaşım 'pes' dedirtti!

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Didem Soydan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla popülerliğini korumaya devam ediyor.  yaptığı son paylaşımla yine gündeme oturmaya aday olan  ünlü model, hayranlarına yürek hoplattı.  

Didem Soydan'ın yatak odasından yaptığı son paylaşım 'pes' dedirtti!

Cesur paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden ünlü model, yüne yaptı yapacağını. Yatak odasında uzanmış haldeyken köpeği ile burun buruna gelen Soydan, bu pozu sosyal medyada paylaşınca takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. .  İşte Didem Soydan'ın beğeni yağmuruna tutulan o pozu:

Didem Soydan'ın yatak odasından yaptığı son paylaşım 'pes' dedirtti!  
 

Son Güncelleme: 19.04.2020 23:16
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MagazinCesur PozDidem SoydanKöpeğiYatak Odası
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