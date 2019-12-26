Didem Soydan Kimse göğüs ucumu göremez! diyerek konuyu kapattı!

Didem Soydan geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz’ın YouTube kanalındaki bir programa katıldı. Programda takipçilerinden gelen sorulara cevap veren Didem Soydan, programdaki kıyafetiyle gündem oldu. Göğüs dekoltesi kıyafetiyle Kerimcan Durmaz’ın programına katılan Didem Soydan, sürekli kıyafetini düzeltmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Soydan daha sonra yaptığı bir açıklamada kıyafeti giydiğine pişman olduğunu ve “yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet ben dekolte giyiyorum ama bu kıyafet çekmiş herhalde. Yemin ederim bu kadar değildi” ifadelerini kullandı.

Didem Soydan: "Kimse göğüs ucumu göremez!"

Programda kendisine “Kaç Bedensin?” şeklinde gelen bir soruyu yanlış anlayan Didem Soydan “85B” diyerek yanıt verdi ve Kerimcan Durmaz’ı da bir hayli şaşırttı. Dekoltesiyle ilgili gündeme gelen Didem Soydan, poz verdiğinin haricinde “kimse benim göğüs ucumu göremez” diyerek tepki gösterdi.