Didem Soydan'dan instagramda üstsüz cesur yatak pozu

Son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan ünlü model Didem Soydan, bu kez yatağından üstsüz fotoğrafını paylaştı. Kişisel Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Soydan, yatakta çektiği üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Üstsüz yatak pozu

Instagram’ı en çok kullanan ünlülerin başında gelen ve modellik yapan Didem Soydan, son zamanlarda sık sık sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Paylaştığı cesur pozlarla dikkat çeken Soydan, bu kez yatağında üstsüz poz vererek bu fotoğrafı hayranlarıyla paylaştı. Kendisine gelen mesajları da hesabından ifşa eden Soydan’ın bu pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Soydan bu fotoğrafına ‘’Final’’ notunu düştü.

Daha önce balkonda üstsüz poz verdi

Didem Soydan’ın çıplak fotoğrafları ilk değil. Daha önce de evini balkonunda üstsüz poz veren Soydan, bu fotoğrafını da takipçileriyle paylaşmıştı.

Erkek takipçilerinden cinsel içerikli mesajlar

Didem Soydan’ın kendisine gelen mesajları da ifşa ettiği biliniyor. Özellikle erkek takipçilerinden gelen cinsel içerikli mesajları zaman zaman ifşa eden Soydan, son olarak kendisine "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen bir takipçisini ifşa etmişti. Ayrıca kendisi de bu mesajlara cevap vermişti.