Didem Soydan'dan olay yaratan yanıt

35 yaşındaki model Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla ve paylaşımla dikkat çekmeyi başarıyor. Soydan, bir takipçisinin yolladığı mesaja verdiği cevap ile dikkatleri üzerine çekti.

Didem Soydan, bir takipçisinin "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusuna verdiği cevabı sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaştı. Soydan, mesaja "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" şeklinde cevap verdi.

Ünlü model, takipçisine verdiği bu cevaptan sonra kısa süre içerisinde tepki topladı ve Soydan bu tepkilere sessiz kalamayarak yeni bir paylaşımda bulundu. Didem Soydan, gündemde olay yaratan bu mesaj paylaşımından sonra "Penise 'penis' dedik ödü koptu milletin..." açıklamasında bulundu.