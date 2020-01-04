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Didem Soydan'dan olay yaratan yanıt

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü.

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:08
Didem Soydan'dan olay yaratan yanıt

35 yaşındaki model Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla ve paylaşımla dikkat çekmeyi başarıyor. Soydan, bir takipçisinin yolladığı mesaja verdiği cevap ile dikkatleri üzerine çekti.

Didem Soydan'dan olay yaratan yanıt ile ilgili görsel sonucu

Didem Soydan, bir takipçisinin "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusuna verdiği cevabı sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaştı. Soydan, mesaja "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" şeklinde cevap verdi.

Didem Soydan'dan olay yaratan yanıt ile ilgili görsel sonucu

Ünlü model, takipçisine verdiği bu cevaptan sonra kısa süre içerisinde tepki topladı ve Soydan bu tepkilere sessiz kalamayarak yeni bir paylaşımda bulundu. Didem Soydan, gündemde olay yaratan bu mesaj paylaşımından sonra  "Penise 'penis' dedik ödü koptu milletin..." açıklamasında bulundu.

Didem Soydan penis ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 04.01.2020 14:08
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