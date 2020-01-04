Didem Soydan'dan olay yaratan yanıt

35 yaşındaki model Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla ve paylaşımla dikkat çekmeyi başarıyor. Soydan, bir takipçisinin yolladığı mesaja verdiği cevap ile dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü model, takipçisine verdiği bu cevaptan sonra kısa süre içerisinde tepki topladı ve Soydan bu tepkilere sessiz kalamayarak yeni bir paylaşımda bulundu. Didem Soydan, gündemde olay yaratan bu mesaj paylaşımından sonra "Penise 'penis' dedik ödü koptu milletin..." açıklamasında bulundu.
Son Güncelleme: 04.01.2020 14:08