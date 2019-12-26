Didem Soydan'ın göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı!

Türkiye’nin en ünlü mankenlerinden olan Didem Soydan, sosyal medya da ünlenen ve sonrasında DJ olan Kerimcan Durmaz’ın Youtube kanalında ki programına konuk oldu. Takipçilerden gelen sorular başta olmak üzere merak edilenleri yayınlayan Didem Soydan’ın elbisesinde bulunan derin dekolte gözlerden kaçmadı.

Göğüs dekoltesi olay oldu

“Göğüslerine bakmaktan odaklanamadım”

Diden Soydan her giydiği cesur elbisesiyle adından söz ettiren bir mankendir. Soydan, Kerimcan Durmaz’a konuk olduğu programda ki tercihi derin dekolteli elbisesi ile de adından söz ettirmeyi başardı. Frikik vermemek için sürekli kıyafetini çekiştiren Soydan, “Giydiğime pişman oldum. Yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet ben dekolte giyiyorum ama bu kıyafet çekmiş herhalde. Yemin ederim bu bu kadar değildi" dedi.

Didem Soydan’ın cesur kıyafetini gören binlerce Youtube kullanıcısı “Didem’in göğüslerine bakmaktan videoya odaklanamadım” dedi.

Kerimcan Durmaz’ın ‘kaç bedensin?’ Sorusunu yanlış anlayan Soydan “ 85 B” yanıtını verince izleyenlerde Kerimcan’da şaşkına döndü. Cesur kıyafetleri hakkında konuşan Didem Soydan "Birebir poz vermediğim dışında ne giyersem giyeyim kimse benim göğüs ucumu göremez" dedi.