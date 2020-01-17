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Didem Soydan'ın sevgilisi Lider Şahin, seksi fotoğraflar ile ilgili konuştu!

Ünlü model Didem Soydan'la ilişki yaşayan Lider Şahin magazin muhabirlerinin sevgilisi Soydan ile ilgili sorularını yanıtladı. Didem Soydan'ın sevgilisi Lider Şahin, seksi fotoğraflar ile ilgili konuştu haberi en fazla okunan magazin haberleri arasında yerini aldı. İşte Lider Şahin'in o açıklamaları.

17 Ocak 2020 Cuma 01:14
Didem Soydan'ın sevgilisi Lider Şahin, seksi fotoğraflar ile ilgili konuştu!

Ünlü manken Didem Soydan’la belirli bir süredir ilişki yaşayan Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin geçtiğimiz günlerde bir mekanda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

didem soydan lider şahin

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile birlikte fotoğraf paylaşarak bir ilke imza atan Lider Şahin, geçtiğimiz günlerde ise bir mekanda arkadaşları ile otururken yakalandı. Magazin muhabirlerinin kendisine sorduğu "Yeni yılda Didem hanımla klipte oynar mısınız?" sorusunu cevaplayan Şahin, "Neden olmasın? Böyle bir şey konuşmadık henüz. Olabilir de, olmayabilir de." dedi. Sevgilisi Didem Soydan’ın seksi pozları hakkında sorulan soruya ise "Didem'in paylaşımlarını yorumlamak bana düşmez, kendi iletişimi. Bunları konuşmuyoruz, kısıtlama falan asla. Didem'le ne aile işini konuşuruz ne de bu konuları." Cevabını verdi.

lider şahin

 

Son Güncelleme: 17.01.2020 01:14
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