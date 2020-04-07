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Didem Soydan’ın sınırları zorlayan paylaşımı! Neredeyse...

Ünlü model Didem Soydan, cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaptığı her paylaşımda olay yaratan Soydan, bu sefer gerçekten de “yok artık” dedirtti.

07 Nisan 2020 Salı 16:38
Didem Soydan’ın sınırları zorlayan paylaşımı! Neredeyse...


İnstagram’dan paylaştığı son fotoğrafla uzun süre gündemden düşmeyeceği şimdiden belli olan güzel manken, her seferinde takipçilerini şaşırtmayı başarıyor.  Yaptığı son paylaşımda neredeyse yarı çıplak görünen Soydan, adeta İnstagram’ı salladı.  

Didem Soydan’ın sınırları zorlayan paylaşımı! Neredeyse...

Gerek sosyal medyada, gerekse magazin gündeminde adından sıkça bahset iren ünlü manken, neredeyse yarı çıplak ve bacaklarını açarak verdiği pozla yine çok konuşulacak. 36 yaşındaki Didem Soydan’ın bu fotoğrafına gelen yorumlar ve beğeniler rekor sayıda.  

İşte o paylaşım:

Didem Soydan’ın sınırları zorlayan paylaşımı! Neredeyse...

Son Güncelleme: 07.04.2020 16:39
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DekolteDidem SoydanBacakYarı çiplak
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