Didem Soydan’ın sınırları zorlayan paylaşımı! Neredeyse...



İnstagram’dan paylaştığı son fotoğrafla uzun süre gündemden düşmeyeceği şimdiden belli olan güzel manken, her seferinde takipçilerini şaşırtmayı başarıyor. Yaptığı son paylaşımda neredeyse yarı çıplak görünen Soydan, adeta İnstagram’ı salladı.

Gerek sosyal medyada, gerekse magazin gündeminde adından sıkça bahset iren ünlü manken, neredeyse yarı çıplak ve bacaklarını açarak verdiği pozla yine çok konuşulacak. 36 yaşındaki Didem Soydan’ın bu fotoğrafına gelen yorumlar ve beğeniler rekor sayıda.

İşte o paylaşım: