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Dİlan Çiçek Deniz Amuda kaltı, Kıvraklığıyla hayran bıraktı!

Koronavirüs salgınından dolayı karantinada olan güzel oyuncu, spor salonuna gidemediği için günlük sporunu evinde yapıtor, bazen de spor yaparken çektiği kareleri sosyal medya üzerinden hayranlarının beğenisine sunuyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:19
Dİlan Çiçek Deniz Amuda kaltı, Kıvraklığıyla hayran bıraktı!

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, koronavirüs  salgının  Türkiye'de de etkisini göstermeye başlamasından bu yana kendini eve kapattı. Dizi çekimlerine de ara verilmesini fırsat bilen güzel oyuncu, kendine dah açok zaman ayırmanın keyfini çıkarıyor.  

Dİlan Çiçek Deniz Amuda kaltı, Kıvraklığıyla hayran bıraktı!

Son  paylaşımıyla magazin gündemine oturan Dilan  Çiçek Deniz, evinde mini şortuyla spor yaptı.  Esneme hareketleri yaparken kapıdan destek alıp amuda kalkan  güzel oyuncu, amuda kalkarak poz verdi.  Yaptığı bu hareketi takipçilerinin  beğenisine sunan Dilan Çiçek Deniz, gerek güzelliği gerekse kıvraklığıyla hayranlarından tam not aldı. İşte o paylaşımlar: 

Dİlan Çiçek Deniz Amuda kaltı, Kıvraklığıyla hayran bıraktı!

Dİlan Çiçek Deniz Amuda kaltı, Kıvraklığıyla hayran bıraktı!

Son Güncelleme: 13.04.2020 21:23
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KarantinaSporAmuda KalktıDilan çiçek Deniz
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