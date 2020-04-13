Dİlan Çiçek Deniz Amuda kaltı, Kıvraklığıyla hayran bıraktı!

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, koronavirüs salgının Türkiye'de de etkisini göstermeye başlamasından bu yana kendini eve kapattı. Dizi çekimlerine de ara verilmesini fırsat bilen güzel oyuncu, kendine dah açok zaman ayırmanın keyfini çıkarıyor.

Son paylaşımıyla magazin gündemine oturan Dilan Çiçek Deniz, evinde mini şortuylayaptı. Esneme hareketleri yaparken kapıdan destek alıp amuda kalkan güzel oyuncu, amuda kalkarak poz verdi. Yaptığı bu hareketi takipçilerinin beğenisine sunan Dilan Çiçek Deniz, gerek güzelliği gerekse kıvraklığıyla hayranlarından tam not aldı. İşte o paylaşımlar: