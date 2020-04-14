Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz evden paylaştığı pozu ile sosyal medyayı salladı. Kapı girişinde amuda kalkarak poz veren güzel oyuncunun fiziği takipçilerinden tam not aldı.

Amuda kalkma pozunda vücudunun kıvrımları ile dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz’in fiziğine ne kadar dikkat ettiği belli oluyordu. Ayrıca paylaştığı fotoğrafta da genç oyuncu kıvraklığı ile beğenileri üzerine topladı.

Dilan Çiçek Deniz, kıvrak pozu ile instagramdan beğenileri topladı.

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