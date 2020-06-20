Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajı beğeni topladı

Çukur dizisindeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, uzun bir aranın ardından yeni filmi için kamera karşısına geçti. Netflix’te yayınlanan yeni filmi ve çekimlerine önümüzdeki hafta başlayacağı dizisi için imajını değiştiren güzel oyuncunun, yeni saçları çok beğenildi.

Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı ‘Yarına Tek Bilet’ filmi için kahkül kestirdi. Ünlü oyuncu, Burak Deniz ile çekimlerine başlayacağı ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisi için de saçlarını kısacık kestirdi.

Dilan Çiçek Deniz yeni imajı için ‘’Bu küçük yenilikle çok özlediğim setlere kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyorum’’ dedi.