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Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajı beğeni topladı

Yeni filmi ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, imajını yeniledi. Deniz, yeni filmi ve dizisi için saçlarında değişiklik yaptı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 17:49
Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajı beğeni topladı
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Çukur dizisindeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, uzun bir aranın ardından yeni filmi için kamera karşısına geçti. Netflix’te yayınlanan yeni filmi ve çekimlerine önümüzdeki hafta başlayacağı dizisi için imajını değiştiren güzel oyuncunun, yeni saçları çok beğenildi.


Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı ‘Yarına Tek Bilet’ filmi için kahkül kestirdi. Ünlü oyuncu, Burak Deniz ile çekimlerine başlayacağı ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisi için de saçlarını kısacık kestirdi.

Dilan Çiçek Deniz yeni imajı için ‘’Bu küçük yenilikle çok özlediğim setlere kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyorum’’ dedi.


Son Güncelleme: 20.06.2020 18:14
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