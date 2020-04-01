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Dilan Çıtak: 'bende de belirtiler var'!

Sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktıktan sonra, Dilan Çıtak da belirtileri gösterdiğini söyleyip, 'korkuyorum' dedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:35
Dilan Çıtak: 'bende de belirtiler var'!

Çin'in  Wuhan kentinde ortaya çıkıp, tüm dünyayı kasıp kavuran  koronavirüs durmak bilmiyor.  Ülkelerden her gün binlerce vaka, yüzlerce ölüm haberi gelmeye devam ederken, Türkiye'de de sürekli ünlüler dahil olmak üzere yeni vakalar duyuyoruz. 

Dilan Çıtak: 'bende de belirtiler var

Sevgilisi Levent Dörter'in  koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra, Dilan  Çıtak Tatlıse de yaptığı canlı yayında  "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla... Hasta olmaktan korkuyorum"  diyerek korkusunu dile getirdi.   

Dilan Çıtak: 'bende de belirtiler var

Son Güncelleme: 01.04.2020 13:52
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKORONALevent DörterDilan çıtak
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