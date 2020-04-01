Dilan Çıtak: 'bende de belirtiler var'!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs durmak bilmiyor. Ülkelerden her gün binlerce vaka, yüzlerce ölüm haberi gelmeye devam ederken, Türkiye'de de sürekli ünlüler dahil olmak üzere yeni vakalar duyuyoruz.

Sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra, Dilan Çıtak Tatlıse de yaptığı canlı yayında "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla... Hasta olmaktan korkuyorum" diyerek korkusunu dile getirdi.