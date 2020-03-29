İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.580
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter korona şüphesiyle tedaviye alındı!

Uzun süredir İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile birlikte olan Levent Dörter, dün akşam koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

29 Mart 2020 Pazar 18:38
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter korona şüphesiyle tedaviye alındı!

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter korona şüphesiyle tedaviye alındı!

Sosyal medyadan takipçilerine bilgi veren Dörter,  "Lütfen 'Bana bir şey olmaz' demeyin, buluyor bu lanet virüs" diyerek takipçilerini uyardı.  İnstagram'dan yaptığı paylaşımda; "Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak'a yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duasıyla ayağa kalkacağım inşallah" diyen Levent Dörter, test sonuçlarını bekliyor.  

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter korona şüphesiyle tedaviye alındı!

Levent Dörter,  "Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs." diye takipçilerini de uyardı.  

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter korona şüphesiyle tedaviye alındı!
 

Anahtar Kelimeler:
HastaneKORONALevent DörterDilan çıtak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim Kardashian cömertliği! Tam 1milyon dolar bağışladı
Kim Kardashian cömertliği! Tam 1milyon dolar bağışladı
Murat Övüç Netflix ya da Nekşfliş videosu ile Netflix’in profilini değiştirtti!
Murat Övüç Netflix ya da Nekşfliş videosu ile Netflix’in profilini değiştirtti!
Doğa Rutkay herkesi öpeceğini açıkladı!
Doğa Rutkay herkesi öpeceğini açıkladı!
Güzel model Emily Ratajkowski'nin yayınında Türk takipçinin ilginç yorumu: Yazmayın göğüslerini göremiyorum!
Güzel model Emily Ratajkowski'nin yayınında Türk takipçinin ilginç yorumu: Yazmayın göğüslerini göremiyorum!
Hazar Ergüçlü gazetecilerin sorularını cevapladı: 'her şeye hazırlıklı olmalıyız'
Hazar Ergüçlü gazetecilerin sorularını cevapladı: 'her şeye hazırlıklı olmalıyız'
Erkan Petekkaya'nın takipçilerini kızıdran Evde Kal videosu
Erkan Petekkaya'nın takipçilerini kızıdran Evde Kal videosu

Popüler Haberler

EBA öğrenci girişi 1. 2. 3. 4. sınıf
Savaşçı dizisi Göktürk Albay kimdir? Gerçek adı nedir? Tamer Karadağlı rol aldığı yapımlar
Telefonla seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Alo 199 Seyehat izin belgesi başvuru hattı
Savaşçı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 29 Mart 2020 Fox Tv Savaşçı bitti mi?
Günde en fazla kaç saat uyumalıyız? Çok uyumanın zararları nelerdir?
Savaşçı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Dizilerin bu hafta yeni bölümleri var mı? Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı yeni bölümler yayınlanacak mı?
Kredi ve kredi kartı borcu erteleyen bankalar ve borç erteleme faizleri
Engelli aylığı ve evde bakım maaşları rapor süresi dolanların rapor süreleri uzatıldı!
Konut kredileri ertelendi mi? Konut kredisi erteleyen bankalar ve erteleme faiz oranları
Passolig kart nerden nasıl çıkarılır? Passolig kart çıkarma işlemleri
Ya istiklal Ya Ölüm konusu ve oyuncu kadrosu
Hafta sonu nöbetçi noterler açık olacak mı? Nöbetçi noter hizmetleri durduruldu!
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? Öğretmen dizisinin çekildiği okul nerede?
22 Mart Pazar nöbetçi noterler açık mı? Koronavirüs nedeni ile kapalı mı olacak mı? Nöbetçi noterler hizmet verecek mi?
48 saat evde kal nedenleri ne? Kırmızı alarm nedir? 48 saat neden çıkmamalıyız? Sağlık Bakanlığından uyarı!
Türkiye'de saatler 1 saat ileri mi alındı? Saatler ileri alındı mı? Türkiye'de saatlerde değişiklik var mı?
Instagram akış yenilenemedi hatası nedir, neden olur? Instagram akış yenilenemedi hatası çözümü
Yenibahar nasıl bir bitkidir, faydaları nelerdir? Hangi yemeklerde kullanılabilir?
Güvercin dizisi yeni bölüm var mı yok mu? 29 Mart Güvercin neden yayınlanmıyor? Güvercin dizisi bitti mi, final mi yaptı
Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir? Koronavirüs covid19 Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.