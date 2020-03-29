Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter korona şüphesiyle tedaviye alındı!

Sosyal medyadan takipçilerine bilgi veren Dörter, "Lütfen 'Bana bir şey olmaz' demeyin, buluyor bu lanet virüs" diyerek takipçilerini uyardı. İnstagram'dan yaptığı paylaşımda; "Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak'a yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duasıyla ayağa kalkacağım inşallah" diyen Levent Dörter, test sonuçlarını bekliyor.

Levent Dörter, "Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs." diye takipçilerini de uyardı.



