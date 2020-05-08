Dilan Çıtak Tatlıses: "Maskesiz gezenleri öldürmek istiyorum”

Tedavi süreci yeni biten çiftten Dilan Çıtak Tatlıses, zor günleri şu ifadelerle anlattı: "Sıkıcı ve kötü bir süreç geçiyor. İhtiyaçlar için çıkmak zorunda kalıyoruz ama çok korkuyoruz. Aşırı bir stres oluyor. Tedavi sürecinde kalbim sıkışıyordu. Levent'in ateşi çıktıkça ben 'Adamı kaybediyoruz herhalde' demeye başladım. Alkol ve sigara kullanmadığımız için kolay atlattık."



İyileşme sürecinden sonra kendilerini müziğe verdiklerini söyleyen Levent Dörter ise “Sıkıntılı günlerin ardından üretim yapmaya karar verdiklerini söyleyen Levent Dörter ise, "YouTube'a ağırlık vermeye başladık. Sürekli bir araya gelip, şarkı kaydı yapıyoruz. Evi stüdyoya çevirdik. Çok güzel bir şarkı çıkıyor. Psikolojimiz adına bu dönem şarkı çıkartmak mantıklı geldi." Diye konuştu.

Levent Dörter sözlerine "Hem artık 'Milyarlar harcayalım da klip çekelim, milyarlar harcayıp en iyi ses sisteminde kaydedelim' düşüncesi yok. Evde klip çekeceğiz. Kendimizi güncellemek durumundayız. Müzik nankör bir sektör. Hemen unutuluruz, üretemezsek." Diye devam etti.

Yaşadıklarını anlatırken gözü karşı kaldırımda Maskesiz kahv içen bir kadına takılan Tatlıses, "Şu an şu arkadaş mesela maskesiz gezip, kahve içiyor. Onu öldüresim geliyor " diyerek öfkesini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 16:22