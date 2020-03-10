Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 6. Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu seneki sahiplerini açıkladı.

Eski oyuncu Gamze Özçelik, TDV’nin belirlediği 7 iyi kişiden biri oldu. Gamze Özçelik’in yaptığı çalışmalarla iyilik ödülüne layık görüldüğünü belirten Erbaş, ”Yaklaşık 8 sene önce bir iyilik için gönüllü gittiği bir Afrika’dan sonra kendini adeta mazlumlara yardımcı olmaya adadı.

Kamerun’da su kuyusu açarak, İdlib’de savaş mağduru olan çocukların ya da dünyanın herhangi bir yerindeki yetimlerin yardımına koşarak onlara umut ışığı olmaya devam ediyor” diye konuştu.

Gamze Özçelik'le beraber ödüle layık görülen diğer isimler şöyle: Sıraj Wahhaj, Ahmet Aydemir, Mehmet Şirin çiçek, Abdulkadir Geylani Tekgöz, Ali Önder ve Yusuf İslam.