betgram betgram setrabet

İstanbul 11°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
106116
ALTIN
327.717
DOLAR
6.1188
STERLİN
7.9817
EURO
6.9603

Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!

Türk Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonuyla Oluşturulan komisyonlar tarafından incelenen 500 iyilik hikayesi içinde 7 tanesi “Uluslararası İyilik Ödülü’ne layık görüldü.

10 Mart 2020 Salı 13:20
Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 6. Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu seneki sahiplerini açıkladı.   

Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!

Eski oyuncu Gamze Özçelik, TDV’nin belirlediği 7 iyi  kişiden biri oldu. Gamze Özçelik’in yaptığı çalışmalarla iyilik ödülüne layık görüldüğünü belirten Erbaş, ”Yaklaşık 8 sene önce bir iyilik için gönüllü gittiği bir Afrika’dan sonra kendini adeta mazlumlara yardımcı olmaya adadı.

Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!

Kamerun’da su kuyusu açarak, İdlib’de savaş mağduru olan çocukların ya da dünyanın herhangi bir yerindeki yetimlerin yardımına koşarak onlara umut ışığı olmaya devam ediyor” diye konuştu. 

Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!

Gamze Özçelik'le beraber ödüle layık görülen diğer isimler şöyle: Sıraj Wahhaj, Ahmet Aydemir, Mehmet Şirin çiçek, Abdulkadir Geylani Tekgöz, Ali Önder ve Yusuf İslam.  

Son Güncelleme: 10.03.2020 13:20
Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelikİyilik ödulleriGamzeTürk Diyanet Vakfi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitabı hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal, ifadeye çağrıldı
Kitabı hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal, ifadeye çağrıldı
Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı
Gülben Ergen'den mahkemede aylık gelir beyanı!
Gülben Ergen'den mahkemede aylık gelir beyanı!
Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!
Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!
Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz'a tatlı sert cevap
Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz'a tatlı sert cevap
Youtuber ile davalık olan Okan Bayülgen ifadeye çağrıldı
Youtuber ile davalık olan Okan Bayülgen ifadeye çağrıldı

Popüler Haberler

Çalışana ve çalışmayana en kolay kredi veren bankalar
SGK kaydı sorgulaması nasıl yapılır? SGK kayıt sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
2020 Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS başvuru işlemleri
Doğum yardımı ne kadardır? Doğum yardımı kimlere ödenir, başvuru süreci nasıldır?
Yanlış yere park etmenin cezası ne kadardır? 2020 hatalı park etmenin cezası nedir?
Bordo Bereli maaşları ne kadardır? 2020 yılı Bordo Bereli asker maaşları
İşe girişte istenen sağlık raporu nereden nasıl alınır?
Hekimoğlu Dizisi Selin kimdir? Belçim Bilgin Rol aldığı yapımlar ve diziler
Hekimoğlu Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler
Çukur Cengiz Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Musa Uzunlar rol aldığı yapımlar
Aydın Adın Korona var öpme şarkısı ile sosyal medyayı sallıyor!
Afili Aşk final mi yapacak? 2. Kez gün değiştiren diziden üzecek karar
Twitter hesabım kendi kendine otomatik olarak birilerini takip ediyor!
Emekliye düşük faiz oranlı 100 bin lira kredi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli kredi faiz oranları
Zalim İstanbul Mine Tugay neden final yapıyor? Sebebi Mine Tugay mı?
Resmi dairede, devlet dairesinde, arabada, okulda, fabrikalarda, hastanede, kapalı mekanda, ofiste, otobüste, kapalı alanda sigara içmenin cezası ne kadar?
Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardım ücretleri ne kadardır?
Nüfus cüzdanı kaybetme cezası var mı, kalktı mı? Kimlik kaybetme cezası ne kadardır?
MEB, ÖSYM ve AÖF 2020 sınav görevlileri ücretleri ne kadar?
Barış Arduç Çukur dizisine mi giriyor? Çağatay Erdenet’in kardeşi kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.