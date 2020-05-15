Dj Mahmut Görgen neye isyan etti? İşte ünlü Dj'in o paylaşımı!

Sosyal medyada oldukça aktif olan Görgen, takipçilerine kısa süre önce yeni single çalışması ‘Sky Ride’ın müjdesini vermişti. Ayrıca Görgen, 2020 yılı içerisinde 3 single daha çıkaracağını ve daha görünür olmayı hedeflediğini belirtiyor. özellikle son zamanlarda yaptığı çalışmalarla adından sıkça sözettiren Mahmut Görgen, bir yandan yeni çalışmalarının telaşını yaşarken, diğer yandan da ilginç bir paylaşım yaptı.



Cansever ile ortak çalışması olan her Şeyim adlı çalışmasını piyasaya sürmek için gün sayan ünlü Dj'in kime ya da neye kızdığı bilinmiyor. Görgen yaptığı paylaşımda ''Beni ben yapan kazandıklarım değil kaybettiklerimdir. Zira kendini bilen insan kazanarak değil, kaybederek öğrenir'' ifadelerini kullandı. Sonrasında ise gayet sert çıkışlat yaptı. İşte o paylaşım: