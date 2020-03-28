Doğa Rutkay'dan Çinlilere Sert çıkış 'Ne haliniz varsa görün'

Doğa Rutkay, Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyayı etkisi altına alan, hızla yayılan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını yüzünden herkesin zor günler geçirdiği bu günlerde Çinlilere adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Rutkay, yaptığı paylaşımda; "Çinliler, ne varsa yediniz yuttunuz. Kedileri, köpekleri... Utanmadınız köpek festivali bile yaptınız! Dünyayı perişan ettiniz. Ne haliniz varsa görün diyecek biri değilimdir ama aşırı öfkeliyim size ve aç midelerinize. Üstelik ne haliniz varsa da görmediniz herkese bulaştırdınız!" ifadelerini kullandı. İkinci notunda ise ''umarım bu size ders olur da sebze yersiniz'' diye ekledi.