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Doğa Rutkay'dan Çinlilere Sert çıkış 'Ne haliniz varsa görün'

Genç oyuncu Doğa Rutkay, Yaptığı bir paylaşımda Çİn'e ve Çinlilere verdi veriştirdi. Koronavirüs salgınına önlem amaçlı evden çıkmayan isimlerden biri olan Doğa Rutkay, ''varsa yediniz, yuttunuz, dünyayı perişan ettiniz' ifadelerini kullandı.

28 Mart 2020 Cumartesi 19:48
Doğa Rutkay'dan Çinlilere Sert çıkış 'Ne haliniz varsa görün'

Doğa Rutkay, Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyayı etkisi altına alan, hızla yayılan ve hayatı durma noktasına getiren  koronavirüs salgını yüzünden herkesin zor günler geçirdiği bu günlerde Çinlilere adeta açtı ağzını yumdu gözünü.  

Doğa Rutkay'dan Çinlilere Sert çıkış 'Ne haliniz varsa görün'

Rutkay, yaptığı paylaşımda;  "Çinliler, ne varsa yediniz yuttunuz. Kedileri, köpekleri... Utanmadınız köpek festivali bile yaptınız! Dünyayı perişan ettiniz. Ne haliniz varsa görün diyecek biri değilimdir ama aşırı öfkeliyim size ve aç midelerinize. Üstelik ne haliniz varsa da görmediniz herkese bulaştırdınız!" ifadelerini kullandı. İkinci notunda ise ''umarım bu size ders olur da sebze yersiniz'' diye ekledi.  

Doğa Rutkay'dan Çinlilere Sert çıkış 'Ne haliniz varsa görün'

Anahtar Kelimeler:
çinVirüsKarantinaKORONADoga Rutkay
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