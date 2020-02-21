Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah ilk defa el ele görüntülendi!

İbrahim Büyükak tarafından senaryosu yazılan ve başrol oyunculuğunu yaptığı Bayi Toplantısı filmi geçtiğimiz akşam galasını yaptı. Pek çok ünlü ismin katılım gösterdiği galaya Doğu Demirkol ve sevgilisi Farah Zeynep Abdullah da katılım gösterdi.

Kanyon AVM’de yapılan gösterimden önce basın muhabirlerine bazı açıklamalarda bulunan senarist ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak şu ifadeleri kullandı;

"Filmimize çok inanıyor ve güveniyoruz. Çok komik ve eğlenceli bir film yaptık. İnşallah seyircimiz de hem bugün hem cuma günü bizimle aynı fikirde olur, filmimizi seyreder, bol bol güler."

Bayi Toplantısı filminin oyuncularından biri olan Doğu Demirkol ise galaya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile beraber geldi. Kameraların karşısına ilk defa el ele çıkan ikili sorulan sorulara yanıt verdi. Doğu Demirkol açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“İlişkimiz iyi gidiyor. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan gördüğünüz tanıdığının oyunculuğunun yanı sıra kendi gündelik hayatındaki karakteri de gayet tatlı değerlendiriyorum bakalım.”

Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol’un bu esprili açıklaması sonrasında uzun süre gülmesine engel olamadı.

Oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin’in yer aldığı Bayi Toplantısı 21 Şubat’ta tüm sinemalarda!