Doktor neden Demet Akalın'ın evine geldi!

Tüm dünyadan peşpeşe yeni vakalar ve ölüm haberleri gelirken, Türkiye'de de görülen koronavirüsün yayılmaması için geniş önlemler alındı. Ünlü popçu Demet Akalın’da evde bir takım önlemler aldığını belirterek “hayat devam ediyor” mesajı verdi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyada etkili olan ve kamuoyunda koronavirüs olarak bilinen ‘pandemik’ vaka Covid-19 Türkiye’ye de sıçradı. Tüm dünya, tedavisi olmayan virüsten korunmak için tedbirler açıklarken, ülkemizde de bir çok ünlü isim alınabilecek önlemler ile ilgili mesajlar veriyor. Bugün bir açıklama da ünlü popçu Demet Akalın’dan geldi.

Geçtiğimiz hafta teyzesini kaybeden Akalın, cenaze töreninde soğuk havadan etkilendi. Üşüttüğünü söyleyen Demet Akalın "Evdeyim, dinleniyorum. Risk nedeniyle hastaneye gitmedim, doktor eve geldi ve iğne yaptı. Bu kadar kaosa gerek yok, bilinçli olalım yeter. Evde hijyene ve dezenfekte olaylarına ağırlık verdim. Kapı kolları ve kullandığımız yerler devamlı dezenfekte ediliyor. Evdeki bakıcılara 'toplu taşımaya değil, taksiye binin' dedim. Taksiyle gidip geliyorlar" dedi.