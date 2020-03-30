Doktorları eleştiren Müge Anlı sosyal medyada adeta linç edildi! 

Müge Anlı'nın canlı yayında anlattığına göre migren ağrıları yüzünden gittiği hastanede, kendi arabasında iğne yaptırmak istedi. Ama doktor kabul etmedi. Anlı, bunu kabul etmeyen doktora; "İnşallah sen de birgün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" diye çıkıştı. Ardından da, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" sözlerini sarfedince bütün tepkileri üzerine çekti.

Müge Anlı'nın Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgını nedeniyle gecelerini gündüzlerine katan, kendi sağlıklarını düşünmeden insanlara yardım etmekle uğraşan sağlık personeli ve doktorlara, özellikle bu hassas dönemde bu şekilde tavır sergilemesi sosyal medyada affedilmedi. '#mügeanlıözürdile' hastagi ile binlerce kişi Müge Anlı'ya sert tepki gösterdi. Müge Anlı sosyal medyada adeta linç edildi.



