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Doktorları eleştiren Müge Anlı sosyal medyada adeta linç edildi!

Atv'de sunduğu Müge Anlı İle Tatlısert adlı programda doktorları eleştiren sunucu söyledikleri yüzünden sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Müge Anlı, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadesini kullandı.

30 Mart 2020 Pazartesi 20:31
Doktorları eleştiren Müge Anlı sosyal medyada adeta linç edildi!

Müge Anlı'nın canlı yayında anlattığına göre migren ağrıları yüzünden gittiği hastanede, kendi arabasında iğne yaptırmak  istedi. Ama  doktor  kabul etmedi. Anlı, bunu kabul etmeyen doktora; "İnşallah sen de birgün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" diye çıkıştı.  Ardından da, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" sözlerini sarfedince bütün tepkileri üzerine çekti.

Doktorları eleştiren Müge Anlı sosyal medyada adeta linç edildi! 

Müge Anlı'nın Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgını nedeniyle gecelerini gündüzlerine katan, kendi sağlıklarını düşünmeden  insanlara yardım etmekle uğraşan sağlık personeli ve doktorlara, özellikle bu hassas dönemde bu şekilde tavır sergilemesi sosyal medyada affedilmedi. '#mügeanlıözürdile' hastagi ile binlerce kişi Müge Anlı'ya sert tepki gösterdi. Müge  Anlı  sosyal medyada adeta linç edildi. 

Doktorları eleştiren Müge Anlı sosyal medyada adeta linç edildi!
 

Son Güncelleme: 30.03.2020 20:34
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaMüge AnlıDoktorLinçEleştri
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