Doruk Doğrusöz kimdir? Neslihan Doğrusöz yeni hali, Sevgilisi kim? 

1987 İstanbul doğumlu moda ve styling danışmanı. Yasemin Doğrusöz olarak katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasında adını geniş kitlere duyurma şansı yakaldı. 2018 yılının sonlarına doğru cinsiyet değiştirerek erkek erkek bedenine kavuştu. 2019 yılının ilk aylarında Doruk Doğrusöz olarak medyada görünür oldu.

2005 yılından bu yana moda dünyasıyla iç içe olan Doruk Doğrusöz, Neslihan Doğrusöz olarak katıldığı Tv 8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim' adlı yarışmada adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Yarışmanın ilk gününden tarzı ve hayat hikayesiyle jüriden tam puan aldı. Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide çalışma şansı yakalayan başarılı bir isimdir.



2018 yılının sonlarına doğru yıllardır özlemini çektiği erkek bedenine kavuştuktan sonra, 2019 yılının ilk aylarında yeni bedeniyle medyada yüzünü gösterdi. 2020 yılının ilk aylarında eski manken Sevda Demirel ile yaşadığı çalkantılı aşk ile yeniden gündeme geldi.



Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 22:11