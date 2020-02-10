Doruk Doğrusöz sevgilisi Sevda Demirel'e sahnede evlenme teklifi etti

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ekranlara gelen Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz 2019 yılının Ağustos ayında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve ismini Doruk Doğrusöz olarak değiştirdi.

Cinsiyet değiştirdikten sonra sosyal medyada olduça konuşulan Doruk Doğrusöz, bir süredir eski manken Sevda Demirel ile aşk yaşıyordu. Sevda Demirel'in annesi bu ilişkiye karşı çıkarak şunları söylemişti:

"Benim kızım duygu durum bozukluğu yasıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım. Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastaneye açtım Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun dedim.''

Önceki akşam bir mekanda sahne alan Sevda Demirel'i dinlemek için seyirciler arasında oturan Doruk Doğrusöz, bir anda sahneye çıktı ve sevgilisine şu romantik sözleri söyledi:

''Her geçen gün seni daha çok seviyorum, levellarını atlıyor, böyle inmiyor sevda artıyor. O yüzden ben diyorum ki en kötü günleri beraber yaşayalım, en güzellerini de beraber yaşayalım.En kötü şeyi birbirimizle paylaşalım, en güzel şeyi de ilk birbirimizle paylaşalım. Seni çok seviyorum, çoooook. Evlen benimle, evlen! Sevda Doğrusöz, sadece soyadımı vermiyorum, hayatımı da veriyorum sana kadınım.''

Bu romantik evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sevda Demirel, sevgilisi Doruk Doğrusöz'e ''Evet'' diyerek teklifini kabul etti. Çift 14 Şubat'ta nişanlanacak.