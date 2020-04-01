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Dövüşçü güzel Paige VanZant yaptığı paylaşım ile yürek hoplattı

Kendini eve kapatan ünlü dövüşçü Paige VanZant yine yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüreğini hoplattı ve eşiyle birlikte karantinada çıplak şekilde yaptığı antrenmandan görüntü paylaştı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 21:05
Dövüşçü güzel Paige VanZant yaptığı paylaşım ile yürek hoplattı

Çin'de ortaya çıkan dünyayı esir alan korona virüs salgınına karşı yediden yetmişe herkes kendini eve kapattı. Özellikle sanat ve spor camiası kendilerini karantina altına alıp takipçilerine ile evlerinde paylaşım yapmaya başladılar.O ünlü isimlerden biri de UFC yıldız dövüşçüsü Paige VanZant.

UFC yıldızı Paige VanZant da kendisi gibi dövüşçü olan eşiyle birlikte karantina günlerinde evinde antrenman yapıyor.

26 yaşındaki dövüşçü her sporcu gibi idmanlarını aksatmadan evden yapıyor ve  her halini sosyal medya hesabından paylaşan güzel sporcu bu kez işi biraz abarttı.Yaptığı paylaşım ile takipçilerinin yüreğini hoplattı.

Diğer sporculardan farklı olarak VanZant eşiyle çıplak idman yaparken bir fotoğraf paylaştı.Yaklaşık 2,5 takipçisinin olduğu VanZant'ın bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Son Güncelleme: 01.04.2020 21:38
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