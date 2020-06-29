Doya Doya Moda programının nerede çekildiği belli oldu

Doya Doya Moda programının nerede çekildiği vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilerek izlenilen programı Doya Doya Moda programının çekildiği yer belli oldu. Final haftasına giren programda mekan değişikliği yapıldı. Yarışmada 6 kişi bulunuyor. Bu yarışmacıların tümü büyük beden olarak boy gösteriyor. Bu hafta yarışmada ilk üçe girecek yarışmacılar belli olacak. İlk üçe kalan yarışmacılara da büyük ödül verilecek.

Yarışmanın çekildiği mekanda değişikliğe gidildi. Programı hayranlıkla takip eden izleyiciler de yapılan bu değişikliği anında fark ederek Doya Doya Moda programı nerede çekiliyor sorusunun yanıtını intenet üzerinden araştırıyor. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Doya Doya Moda programının nerede çekildiğini öğrendik. Doya Doya Moda programının çekildiği yer belli oldu.