İstanbul 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115843
ALTIN
390.553
DOLAR
6.8508
STERLİN
8.4348
EURO
7.6973
YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...

Doya Doya Moda programının nerede çekildiği belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının nerede çekildiği vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda programının çekildiği yer belli oldu.

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:38
Doya Doya Moda programının nerede çekildiği belli oldu
Takip Et:


Doya Doya Moda programının nerede çekildiği vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilerek izlenilen programı Doya Doya Moda programının çekildiği yer belli oldu. Final haftasına giren programda mekan değişikliği yapıldı. Yarışmada 6 kişi bulunuyor. Bu yarışmacıların tümü büyük beden olarak boy gösteriyor. Bu hafta yarışmada ilk üçe girecek yarışmacılar belli olacak. İlk üçe kalan yarışmacılara da büyük ödül verilecek.

Yarışmanın çekildiği mekanda değişikliğe gidildi. Programı hayranlıkla takip eden izleyiciler de yapılan bu değişikliği anında fark ederek Doya Doya Moda programı nerede çekiliyor sorusunun yanıtını intenet üzerinden araştırıyor. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Doya Doya Moda programının nerede çekildiğini öğrendik. Doya Doya Moda programının çekildiği yer belli oldu.


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:38
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncu Ayhan Taş kavganın ortasında kaldı
Ünlü oyuncu Ayhan Taş kavganın ortasında kaldı
Amerikalı Jessica Simpson verdiği kiloları ile takipçilerini şaşırttı!
Amerikalı Jessica Simpson verdiği kiloları ile takipçilerini şaşırttı!
Milli kaleci YKS kuyruğunda!
Milli kaleci YKS kuyruğunda!
Defne Samyeli: 'Özel hayatımı konuşmuyorum'
Defne Samyeli: 'Özel hayatımı konuşmuyorum'
Pelin Akil'in kızıyla eğlenceli anları
Pelin Akil'in kızıyla eğlenceli anları
Birkan Sokullu sevgilisiyle yürüyüşte!
Birkan Sokullu sevgilisiyle yürüyüşte!

Popüler Haberler

Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Ziraat bankası traktör kredisi nasıl alınır? Traktör kredisi şartları neler?
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
Kefilsiz hangi bankalardan hemen bayram kredisi alabilirim? Ramazan bayramı kredisi başvuru şartları ve başvuru yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.