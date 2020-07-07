Doya Doya Moda yarışmasının birincisi belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan Doya Doya Moda programının sezon finali yapıldı. Vatandaşlarımız Doya Doya Moda programının sezon finalinde hangi yarışmacının birinci olduğunu merak ediyor.

Yapılan sezon finalinde yarışmanın birincisi Betül Böçkün oldu ve 50 bin TL olan büyük ödülün sahibi oldu. Betül Böçkün’ün hayatının acıklı hikayesi ise yarışmaya damgasını vurdu.

Doya Doya Moda yarışmasının birincisi sezon finali bölümünde belli oldu. Uzun haftalardır devam eden yarışmada Betül Böçkün birinciliğe ulaştı ve 50 bin TL olan büyük ödülü alarak rekora imza attı. Betül Böçkün’ün hayat hikayesi ise yarışmaya damgasını vurdu. Yarışmanın jüri üyeleri olan Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu da Böçkün’ü destekledi.

Yarışmanın finalinde 6 yarışmacı yarıştı. Sürekli sert konuşan Emel Başkan yarışmadan elenen ilk kişi oldu. Gamze Eroğlu da onunla beraber elendi ve finale 4 kişi kaldı. Bu kişiler de Su Baher, Sündüz Durmaz, Betül Böçkün, Hanzade Nuh oldu. Hanzade 4. Olurken, Su üçüncü, Sündüz ikinci, Betül ise birinci oldu. Birinci olan Betül Böçkün, yarışmanın büyük ödülü olan 50 bin TL’nin sahibi oldu.

Doya Doya Moda yarışmasının birincisi 50 bin TL ödül alırken ikinci yarışmacı 25 bin TL aldı. Üçüncü kişi ise 10 bin TL aldı.

Betül Böçkün Kimdir?

Yarışmanın galibi olan Betül Böçkün, Doya Doya Moda yarışmasına Ocak ayında katılmıştı. 24 yaşında olan genç yarışmacı Bingöllü’dür. Yarışmanın en başından beri sempatik halleriyle kendisi sevdiren Böçkün, yarışmaya başladığı sırada oğlunu kaybetmişti. Yarışmada birinci olunca hem oğluyla ilgili hem de arasının bozuk olduğu ailesi hakkında açıklamalarda bulunan Böçkün, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Böçkün’ün söylediğine göre annesi ve babası ayrı yaşamaktadır. Kendisinin de onlarla konuşmadığını söyleten Böçkün, neredeyse hiç görmediğini de dile getirdi. Bu sözler duygusal anlar yaşattı. Böçkün’ün 3 yaşındaki oğlu da öldüğünde stüdyodaki ve ekran başındaki herkes gözyaşlarını tutamamıştı. Geçmişte annesi ve babası ayrılmış. Sonrasında annesinden hiç haber alamamışlar. Betül’e ve kardeşlerine de halası bakmış.

Bir erkek ve bir kız olmak üzere toplamda 2 kardeş olduklarını ifade eden Betül Böçkün, annesine 17 yaşına geldikten sonra hiç bilinmeyen bazı numaraları kullanarak ulaştığını da sözlerine ekledi. Birinci olmasından sonra çok acı çektiğini söyleyerek duygusal anlar yaşattı. Hal böyle olunca bu sözlere kimse dayanamadı ve herkes ağladı. Herkes onun birinci olmasına çok sevindi. Onun yarışmayı hakettiğini herkes düşünüyordu.