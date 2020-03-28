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Dr. Mehmet Öz ve Nusret Gökçe ortak canlı yayını; Salgın yüzünden sürekli evdeyiz, nasıl beslenelim?

Doktor mehmet Öz ve Nusret Gökçe, koronavirüs salgını ile nasıl mücadele edilebilir, nasıl beslenilir temalı bir ortak canlı yayın yaptılar. Nusret gökçe sordu, Dr. MEhmet Öz cevap verdi.

28 Mart 2020 Cumartesi 22:55
Dr. Mehmet Öz ve Nusret Gökçe ortak canlı yayını; Salgın yüzünden sürekli evdeyiz, nasıl beslenelim?

Dr. Mehemt Öz, Nusret Gökçe'nin  'Koronavirüs ile mücadele ederken nelere dikkat edelim?'  sorusuna;  "Endişeli ol ama asla panik olma... Tedbirli ol, aileni koru, akıllı hareket et, sosyal mesafeni koru ve kendini birkaç hafta izole et. Kontrol senin elinde...'' diye cevap verdi.  

Dr. Mehmet Öz ve Nusret Gökçe ortak canlı yayını; Salgın yüzünden sürekli evdeyiz, nasıl beslenelim?

Nusret Gökçe'nin sorularına tek tek cevap veren Dr. Öz, "Tüm dünya hekimleri yoğun çalışıyor, biz bu virüsü boğacağız. Altı ay sonra geri döndüğünde ise etkisi çok azalacak çünkü hem ilacımız, hem aşımız olacak. Virüsü daha iyi tanımış olacağız." şeklinde konuşan Dr. Öz'ün açıklamaları kısaca şu başlıkları içeriyor: 
''Yeterli uyu, spor yap, sağlıklı beslen,  ellerini sabunla 20 saniye boyunca, ameliyata hazırlanan cerrah gibi yıka''  
 “Antibakteriyel sıvılara karşı sabun, çok daha kuvvetli ve ekonomik... En yakın arkadaşınız olsun. Biz de burada sabuna geçiş yaptık” 
“Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin.''
"Uyku, en önemlisi... Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı" 

İşte Mehmet Öz ve Nusret Gökçe'nin canlı sohbeti:
 

Son Güncelleme: 28.03.2020 22:55
Anahtar Kelimeler:
NusretSalgınKORONAMehmet özBeslenme
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